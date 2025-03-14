Cemaat Vakıfları’ndan altı yıl sonra iftar yemeği: Çözüm bekleyen sorunlar dile getirildi

İşhan Erdinç

Cemaat Vakıfları Temsilciliği Ofisi, altı yıl aradan sonra geleneksel iftar yemeği düzenledi. Yemeğe vakıf temsilcileri, bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

12 Mart Çarşamba akşamı Hilton Bomonti Hotel’de düzenlenen iftar yemeğine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, AKP İstanbul Milletvekili Dr. Sevan Sıvacıoğlu, DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Ekümenik Patrik Bartholomeos, Türkiye Ermeni Patrikliği adına Başepiskopos Aram Ateşyan, Süryani Ortodoks Kilisesi İstanbul Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Türkiye Süryani Katolik Kilisesi Patrik Genel Vekili Monsenyör Korepiskopos Mgr. Orhan Çanlı, İstanbul Latin Katolik Kilisesi Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palinuro; Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı ve ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu, cemaat vakıflarından temsilciler ve bürokratlar katıldı.

İftar yemeğinin açılış konuşmasını Cemaat Vakıfları Temsilcisi Can Ustabaşı yaptı. Son iftar yemeğinin 2019’da verildiğini hatırlatan Ustabaşı, 2022’de yayınlanan Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği’yle birlikte vakıfların seçim yaptığını ve endişenin ortadan kalktığını söyledi. Ustabaşı, azınlık toplumlarının çözüm bekleyen sorunlarını şu şekilde açıkladı:

Talepler sıralandı

“Hastanesi olan dört vakfımızın seçimleri için gereken yönetmelik Vakıflar Meclisi’mizden geçmiş olmasına rağmen yaklaşık 20 aydır Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmeyi bekliyor. Hastane vakıflarımız, azınlık toplumlarımızın en büyük ve değerli kurumlarıdır. Bu kurumlar için seçim imkânının oluşturulması, cemaatlerimizin ortak talebidir. 1981 yılında istimlak edilerek müze olarak kullanılmaya başlanan Mardin Süryani Katolik Patrikhanesi’nin gerçek sahibi olan Süryani Katolik Vakfı’na iadesi için Cumhurbaşkanı’na arz edilen talep üzerine dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından girişimlere başlandı. Ancak bugüne kadar kesin bir sonuç alınamadı.

1939 yılında Türkiye’ye dahil olan Hatay’daki cemaat vakıflarının 1936 Beyannamesi olmamasına bağlı mülkiyet problemleri için yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bu konuda Anayas Mahkemesi’nin kararları bulunuyor. Bu kararla uyum için kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. Ve elbette ki deprem felaketinden sonra hala ayağa kaldırılmaya çalışılan Hatay’daki kiliselerimizin yeniden inşa sürecinde maddi destek ihtiyacı hepimizin malumudur.

2010 tarihli Koruma Kurulu onayına rağmen aradan geçen 15 senede Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Adıyaman Mor Pavlus ve Mor Petrus Kilisesi’ne çan taşı konulmasına ‘sosyal sebepler’ gerekçe gösterilerek izin verilmiyor.”

Söz alan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, vakıfların faaliyetlerini takip ettiklerini ve denetimlerini yaptıklarını ifade etti.

DEM Parti Milletvekili George Aslan, ‘Biz her zaman kardeşçe yaşayabiliriz. Bu ülkede azınlıklar zenginliktir ve mozaiktir. Buna sahip çıkalım” derken, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un azınlık toplumlarına duyarlı yaklaşım sergilediğini belirtti.

Milletvekili sorusu: Süryaniler nereden geldi?

Aslan, eğitim müfredatında azınlıklara ilişkin tanımlamalarda eksiklikler olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Azınlıklar konusunda bazı eleştirilerim var. Güçlü bir tanıtım yapılmıyor. Bir örnek vermek istiyorum, bir hafta önce TBMM’de bir milletvekili arkadaşım, bana ‘Süryaniler kimdir, nereden geldi’ diye bir soru sordu. Dondum kaldım. Kendisi entelektüel ama nasıl böyle bir soru sorabilir? Eğer müfredatımızda Türkiye’de yaşayan bütün azınlıklarla ilgili bir tanıtım yapılsaydı o milletvekili de böyle bir soru sormazdı. Maalesef bu tür eksikliklerimiz var. Bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi için çalışma yapılmalı.”

AKP Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, azınlık cemaatlerinin Türkiye’de birçok alanda faaliyet gösterdiğini ve katkı sağladığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, azınlık toplumlarıyla bir arada olmaktan ötürü mutlu olduğunu dile getirdi ve merhametli olmanın önemine değindi.

Turizm Bakanı da konuştu

“Ukrayna’yı merhamet asırları ve medeniyetleri şekillendirmiştir. Filistin’den Arakan’a, Doğu Türkistan’dan Ukrayna’ya inşallah yine şekillendirecektir. İnanın ve inat edin. Fikirleriniz eyleme, düşünceleriniz sese bürünsün. Bugün her şeyden çok böyle bireylere ihtiyaç vardır ve ne mutlu ki yönetimleri tam aksini yapsa da dünyanın dört bir yanında ayağa kalkıp masum ve mazlumun yanında duran milyonları görmek, dünyanın böyle bireylerin elinde değiştiğini bize göstermektedir.”

Bakan Ersoy, “Suyu, ekmeği paylaşmanın güzelliğini herkese göstermeye devam edeceğiz. Yarınları kan ve gözyaşına boğmak isteyenlere geçit vermeyecek, el ele büyüttüğümüz çınarın gölgesinde serin ve huzurlu bir dünyayı paylaşmanın iradesiyle direneceğiz. Şüphem yoktur ki biz kazanacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmanın ardından Cemaat Vakıfları Temsilcisi Can Ustabaşı tarafından Bakan Ersoy’a plaket takdim edildi.

İftar yemeği, toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.

Agos