Türk Medya temsilcileri Matenadaran’ı ziyaret etti

Türk gazeteciler, Ermeni el yazmalarını incelemek amacıyla Matenadaran’ı ziyaret etti. Ziyaret, Türk medya temsilcileri için düzenlenen basın turunun kültürel programı kapsamında gerçekleşti. Bu çerçevede katılımcılar, Matenadaran’daki tarihi el yazmalarını yakından tanıma fırsatı buldu. Ayrıca Ermeni halı dokuma geleneği, şarapçılık ve konyak üretimi gibi kültürel mirasın önemli unsurlarıyla da tanıştılar.

Basın turu süresince, Türk medya kuruluşlarının temsilcileri Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve diğer hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Bunun yanı sıra, uzman topluluklarla yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine çeşitli değerlendirmeler yapıldı.

Bu ziyaret, Ermenistan Başbakanlık Halkla İlişkiler ve Enformasyon Merkezi tarafından organize edilen daha geniş kapsamlı bir medya programının parçası olarak gerçekleştirildi.

ERMENİ HABER AJANSI