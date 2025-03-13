Samandağ Suriye’deki Aleviler için alanlara çıktı: ‘Suriye’de katliamı durdurun’

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Suriye’deki “Alevi katliamına” tepki miting düzenlendi. Yeni Park’ta yapılan mitinge Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı (ABF) Mustafa Arslan, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengüllü Yılmaz, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Dernekleri Genel Başkanı Ercan Geçmez, Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Zeynel Kete, Adana Alevi Platformu, Samandağ Cem Evi Derneği, Suriye Halklarıyla Dayanışma Platformu, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Zeynel Abidin Koç, Pir Sultan Abdal Dernekleri (PSAKD) Genel Başkanı Cuma Erçe, Samandağ Alevi Değerleri Derneği Başkanı Zülfükar Çiftçi, İmam Ali İnanç ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Kanatlı, Avrupa Arap Alevileri Federasyonu, siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri katıldı.

Lazkiye’ye sınır olan Samandağ’da bir araya gelen halk katliama tepki göstererek, bir an önce durdurulmasını istedi. Mitinge Adana, Mersin ve çevre illerden de katılım sağlandı. Mitinge katılanlar sık sık, “Alevi halkı yalnız değildir”, “Katil HTŞ Suriye’den defol”, “Suriye halkı yalnız değildir”, “Katil Colani Suriye’den defol” sloganları attı.

Mitingde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Gazi katliamını hatırlatarak, “Dün Gazi katliamının yıl dönümüydü. Otuz sene önce Gazi’de bu topraklarda Aleviler katledildi. Aleviler Koçgiri’den Dersim’e, Sivas’tan Çorum’a, Gazi’den günümüze kadar birçok noktada katledildi” şeklinde konuştu.

“SURİYE’DE HERKES EŞİT YURTTAŞ OLANA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Hatimoğulları, şunları kaydetti:

“Tarih boyunca katledilenleriz. Biz Aleviler Ortadoğu’nun dört bir yanında tarih boyunca eziyet gördük, ama insanı seven felsefemiz gereği hiçbir cana kıymadık. Hiçbir canlıya zarar vermedik. Bize zarar verenlere, bizi katledenlere binlerce kez lanet olsun. Katliamı meşrulaştırmak için ‘rejimin artıkları’ diyorlar bizlere. Biz Aleviler hiç kimsenin artığı değiliz. Biz Aleviyiz. Suriye’de herkes eşit yurttaş olana kadar mücadelemiz devam edecek. Alevi’nin, Kürt’ün, Hristiyan’ın, Sünni’nin kardeşçe yaşadığını bütün dünyaya gösterdik. Egemenlere inat bu coğrafyada Aleviler, Kürtler, Hristiyanlar, Dürziler kazanacak.”

Depremde evsiz ve kayıplarla baş başa bırakıldığının altını çizen Tülay Hatimoğulları, “Depremde bizleri ölüme terk ettiler. Kabul etmiyoruz. Hemen katliamı durdurun” diye konuştu.

SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANI: ‘SURİYE’DE TERÖRİST REJİM VAR’

Suriye’de Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Rusya’nın katliamı kabul etmek zorunda kaldığının altını çizen Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, “’Katliam yok’ diyorlar. BM, ebedi düşmanlar Amerika ve Rusya bile ortak çağrıda bulundu katliam var dediler. Biz de diyoruz ki Suriye’de Alevi soykırımı var. Neymiş Suriye’de Alevi rejimi varmış, Suriye’de azınlık rejimi varmış. Ordunun yüzde 85’i Sünni, 26 bakanın 24’ü Sünni, ekonomi, sanayi Halep’te ama sorsan Alevi rejimi var. Suriye’de ne Alevi rejimi vardı ne azınlık rejimi. Suriye’de şu an terörist rejimi var, ölüm rejimi var. Suriye’de karanlık rejim var. Bunlar kinden nefretten karanlıktan ve ölümden besleniyorlar” şeklinde konuştu.

“BU SAVAŞ DURSUN, BU KAN AKMASIN DİYORDUK”

Alevilerin hiçbir şeyin kalıntısı olmadığını vurgulayan Karaçay şunları söyledi:

“Biz rejim artığı değiliz ama siz 1400 yıl sonra bile ehlibeyti katletmek için hortlamış Yezid kalıntılarısınız. Nusra’nın IŞİD’in, HTŞ’nin, Taliban’ın insanlık onarını ayaklar altına alan eylemlerine Sünni kardeşlerimizi ortak edemezsek, yıkılan rejim Esad’ın günahlarını Alevilerin üzerine yükleyemezsiniz. Biz bunu kabul etmeyiz. Diyorlar herkes Sünniler katledilirken neredeydiniz. Sünniler dünyanın her yerinde katledilirken biz barış mitinglerindeydik. Bu katliamlar dursun, bu savaş dursun bu kan akmasın diyorduk.”

ERKAN BAŞ: ‘DÜNÜN ŞERİATÇISI, BUGÜNÜN MR. COLANİSİ’

Mitingde konuşan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, günlerdir herkesin yüreklerini dağlayan, herkesin gözyaşlarını akıtan fakat öfke ve kararlılığını güçlendiren haberler geldiğini kaydetti. Sadece bir kültürü, bir toplumu, Alevileri katletmenin yetmediğini, aynı zamanda teslim aldıklarını tüm dünyaya göstermeye çalıştıklarının altını çizen Baş “Vallahi teslim olmayacağız. Ne Suriye’de yaşayan Aleviler teslim olacak ne buradaki kardeşlerimiz teslim olacak. Bugün ellerinde silahları, arkalarına emperyalizmi alarak güçlü sananlar büyük bir yanılgı içindeler. Biz binlerce yıldır bunların ağababalarına karşı dünyanın dört bir yanında direne direne yaşamayı öğrendik. Şimdi bugün dünün şeriatçı teröristi diye bilinen, Türkiye’de de adı şeriatçı terör örgütleri listesinde bulunan bugün Amerikalılar boynuna kravat takınca MR Colani diye sahaya çıktı. Bu topraklardan daha çok MR. Colani geçti, onlar gelip gidiyor ama işte biz buradayız bin yıllarca da burada olacağız.”

HÜSEYİN MAT: ‘ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ’

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat, Alevilerin yalnızca sahipsiz olmadığına dikkat çekti. Alevilerin dünyanın her yerinde olduğunu belirten Mat, cumartesi günü Avrupa’da tüm Alevilerin Köln’de bir araya gelerek yaşanan katliamın sesi olacağını söyledi.

Tarih boyunca onca katliama rağmen asla biat etmediklerine dikkat çeken Mat, şöyle söyledi:

“Asla boyun eğmedik. Tarihimiz katliamlar tarihi olsa da asla biat etmedik. 13 yıl önce 2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan ödül almak için Bochum’a gelecekti. Biz Avrupalı Aleviler olarak karşısına çıktık ve Erdoğan Bochum’a gelemedi, ödül alamadı. Duyduk ki Erdoğan’ın kankası Colani 17 Mart’ta Brüksel’e gelecekmiş. Buradan Samandağ meydanından sesleniyoruz, nasıl Erdoğan’a Bochum’u dar ettiysek Brüksel’i de Colani’ye dar edeceğiz. Kerbela’da Hüseyin’in Dersim’de Seyit Rıza’yız, yaşasın Kürt ve Türk halkları diyen Denizleriz. Biz katledilen Kürt çocuklarının da vicdanıyız. Başımızı dik tutarak, haklı ve onurlu mücadelemizden bir dakika geri adım atmadan yolumuza devam edeceğiz.”

“ALEVİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN NEDEN SINIRLAR AÇILMIYOR?”

2011’de Suriye’de sıkıntılar baş gösterdiğinde sınırların sonuna kadar açıldığını, bugün neden sınırların açılmadığını soran Samandağ Alevi Değerleri Derneği Başkanı Zülfikar Çiftçi, “Biz ensarız” dediler, sınırları açtılar. Buraya milyonlar aktı. Bugün de aynı durumda olan Alevi kardeşlerimiz için neden sınırlar açılmıyor. Yayladağı sınır kapısı neden açılmıyor. Bugün biz onlara neden ensar olamıyoruz. Dillerinden düşürmedikleri bir söz var, Hz. Muhammed’in, “komşun açken tok yatan bizden değildir” diye. Komşun öldürülüyor dinine bakılmıyorlar. Nerede sizin Hazreti Muhammed sevginiz. 3 aydır Suriye’de Alevi kardeşlerimiz öldürülüyor diye bağırıyoruz. Tüm dünya kör, sağır dilsiz. Avrupa İnsan Hakları örgütlerine Birleşmiş Milletler’e, dünya kamuoyuna onlarca kez seslendik; burada bir katliam var, soykırıma evrilecek dedik. Tüm dünyanın gözü önünde Aleviler orada kesiliyor, evleri yıkılıyor, tehcir ediliyor. Dünya bunu izlemekle yetiniyor.”

Cumhuriyet Gazetesi