Papa 26 Mayıs’ta Türkiye’ye gelecek

Fener Rum Patriği Patrik Bartholomeos, Papa Françesko’nun Türkiye ziyaretinin 26 Mayıs’ta gerçekleşeceğini açıkladı.

Bartholomeos, Hristiyan Kilisesi’nin ilk konsilinin bin 700’üncü yıl dönümü için Türkiye’ye gelecek olan Papa’nın tamamen sağlığına kavuşmasını ve seyahati gerçekleştirebilmesini umduğunu belirterek bunun için dua ettiğini söyledi. Doktorlar, Papa’nın yavaş ama kademeli olarak iyileştiğini belirterek hayati tehlikeyi atlattığını açıkladı. Papa’nın genel sağlık durumu ve kırılganlığı göz önünde bulundurularak temkinli olunması gerektiğini belirten doktorlar bu nedenle hastanede kalış süresinin belirsizliğini koruduğunu vurguladı.

Milliyet Gazetesi