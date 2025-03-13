Mersin’de kaçak kazıya suçüstü… 4 şüpheli yakalandı!

Mersin’de tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ve Silifke ilçeleri sınırlarında tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapanlar olduğunu belirledi. Bunun üzerine iki ilçede operasyon yapan jandarma ekipleri 4 şüpheliyi kazı yaptıkları yer de suçüstü yakaladı.

Yakalanan şüphelilerden 4 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikke, 2’şer adet detektör, kulaklık, kazma, beton delici ve 1 adet jeneratör ve kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Cumhuriyet Gazetesi