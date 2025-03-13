Azerbaycan: Ermenistan ile mutabakata varıldı

Azerbaycan, Ermenistan ile onlarca yıldır süregelen çatışmayı çözmeye yönelik müzakerelerin ardından bir “barış anlaşması” üzerinde mutabakata vardıklarını duyurdu.

Artı Gerçek – Azerbaycan, Ermenistan ile onlarca yıldır süregelen çatışmayı çözmeye yönelik müzakerelerin ardından bir “barış anlaşması” üzerinde mutabakata vardıklarını duyurdu.Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov yaptığı açıklamada, “Ermenistan ile barış anlaşmasının metni üzerindeki müzakere süreci tamamlandı” dedi.

ERMENİSTAN’DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Bayramov’un açıklamasında, “Ermenistan, barış anlaşmasındaki iki maddeye ilişkin Azerbaycan’ın önerilerini kabul etti”. Ancak yapılan açıklama karşı Erivan’dan henüz resmi bir onay gelmiş değil. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, AFP’ye yaptığı açıklamada, konuyla ilgili daha sonra açıklama yapacaklarını belirtti.

İki ülke, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana Karabağ bölgesi üzerinde iki savaş yaptı. 1990’ların başındaki ilk savaşı Ermenistan kazanırken, 2020’deki ikinci savaşı Azerbaycan kazandı. Son olarak Eylül 2023’te Azerbaycan, Karabağ’da kısa süren bir askeri harekâtla bölgeyi tamamen kontrol altına aldı ve bu durum, yaklaşık 100 bin etnik Ermeni’nin bölgeden kaçarak göç etmesine yol açtı. (DIŞ HABERLER)

Artı Gerçek