Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasında sona gelindi – DW – 13.03.2025

Bakü ile Erivan, iki ülke arasında barış anlaşması imzalanması konusunda mutabakata vardı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, anlaşmanın imzalanmasının ardından, sınır bölgesinde üçüncü ülke askeri bulunmayacağını bildirdi.

Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana, aralıklarla çatışma halinde olan Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşması konusunda mutabakata vardı.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, iki ülke arasındaki barış anlaşması taslağına ilişkin müzakere sürecinin sona erdiğini ifade ederek “Geriye çözülmemiş iki konu kaldığını birkaç kez dile getirdik. Geçtiğimiz günlerde Ermeni tarafı Azerbaycan’ın bu çözülmemiş konulara ilişkin önerilerini kabul etti ve bunları iletişim kanalları aracılığıyla bize iletti. Dolayısıyla metin üzerindeki çalışmalarda sona gelindiğini söyleyebiliriz” dedi.

Bakü’nün, bir sonraki adım olarak Ermenistan’dan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik iddialarını ortadan kaldırmak için Anayasasını ve diğer hukuki düzenlemelerini değiştirmesini bekleyeceğini belirten Bayramov, “Tabii ki bu, anlaşmanın imzalanması için bir ön koşuldur. Ayrıca geçmişte yaşanan çatışma dönemlerinin kalıntıları olan Minsk Grubu ve diğer ilgili oluşumların da feshedilmesi çok önemli bir faktördür” ifadelerini kullandı.

Arşiv- Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da kontrolü yeniden ele geçirmesinin ardından bölgede bir kontrol noktasında bulunan Ermenistan bayrağı indiriliyor (22.09.2023) Fotoğraf: Irakli Gedenidze/REUTERS

Paşinyan: Sınırda üçüncü ülke askerleri olmayacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, Azerbaycan ile barış anlaşması imzalanmasının ardından, iki ülke sınırına üçüncü bir ülke askeri konuşlandırılmayacağını dile getirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, “Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ile anlaşmanın imzalanması ile ilgili yer ve zaman konusunda görüşmelere hazır” denildi.

İki ülke arasında Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle biri 1990’lı yıllarda, diğeri ise 2020’de olmak üzere iki kez savaş yaşandı. 10 Kasım 2020’de sona eren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’nın ardından Azerbaycan Dağlık Karabağ’ı yeniden egemenliği altına aldı. Uluslararası hukuka göre de Azerbaycan toprağı sayılan Dağlık Karabağ’da yaşayan 100 binden fazla Ermeni, savaş esnası ve sonrasında bölgeden göç ederek Ermenistan’a yerleşti.

AFP,Reuters / ET,BK

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