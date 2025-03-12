Yesayan Derneği’nden Batı Ermenicesini odağına alan etkinlik dizisi: ‘Hantibum’

Yesayan Kültür ve Edebiyat Derneği, Batı Ermenicesini odağına alan bir etkinlik dizisi düzenliyor.

Dernek, ‘Hantibum’ (Buluşma) adını verdiği dizi kapsamında Batı Ermenicesiyle ilgili çalışmalar yürüten hem İstanbul’dan hem de diasporadan çok sayıda isimle danstan podcast yayınına, atölyeden konsere çok sayıda içeriğe imza atacak.

Mart ayı boyunca sürecek ‘Hantibum’da okullarda Ermenice felsefe ve sanat atölyeleri; şehirde konser, dans ve tiyatro buluşmalarıyla her yaştan insan bir araya gelecek. Etkinlikler hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir. Ayrıca, ‘Hantibum’un etkinliklerine katılmak için de aynı site üzerinden kayıt yaptırmak gerekiyor.

Program

Mart 13 Perşembe

19.00, 23.5 Hafıza Mekanı (Genel)

Kütüphaneler Buluşması

Hrant Dink Vakfı ile birlikte

Mart 14 Cuma

19.00, Yesayan Derneği (Genel)

Ermeni Dünyasında Kültürel Aktarım

Meline Parseğian ve Takuhi Minasian ile birlikte

Mart 15 Cumartesi

11.00, Yesayan Derneği (Çocuklar)

Benzarsiz Çocuklarla Benzersiz Taş Atölyesi

Karin Koç ile birlikte

Mart 15 Cumartesi

11.00, Çıplak Ayaklar Stüdyosu (Genel)

Ses Dünyası

Aram ve Virginia Kerovpyanlar ile birlikte

Mart 15 Cumartesi

16.00, Yesayan Derneği (Genel – Türkçe ve Ermenice)

Soruyorum Size Hanımlar Beyler: Bir müzikli romandan kesitler

Yerkirk ile birlikte

Mart 16 Pazar

18.00, Yesayan Derneği (Genel)

Armaş ve Bardizag Gezisi

Surp Haç Tıbrevank ile birlikte

Mart 17 Pazartesi

Dadyan Okulu (Çocuklar)

Çocuklarla Felsefe Atölyesi

Pilibardez işe birlikte

Mart 18 Salı

20.00, Online (Genel)

Huşamadyan’la Zoom Buluşması

Vahe Taşcıyan ile birlikte

Mart 19 Çarşamba

Getronagan Lisesi (Gençler)

Kitap Kapağı Tasarım Atölyesi

Krikor Dabanyan ve Talar Midoyan ile birlikte

Mart 19 Çarşamba

Tıbrevank Lisesi (Gençler)

Panavor – Liselilerle Sözlü Tarih Atölyesi

Panavor ile birlikte

Mart 19 Çarşamba

19.00, Yesayan Derneği (Genel)

Arpen’le Buluşma

Yıldız Horata, Hermine Sayan, Jbid Luys Gezer ve Melanı Kılıçcı ile birlikte

Mart 20 Perşembe

Karagözyan Okulu (Öğretmenler)

Öğretmenlerle x Anahid Sarkisyan Buluşma

Karagözyan Okulu ile birlikte

Mart 20 Perşembe

17.00, Yesayan Derneği (Öğretmenler)

Arev Lusin Jabaven – Okuma yazmayı keyifle içselleştirmek

Sarin Akbaş işe birlikte

Mart 21 Cuma

Aramyan Okulundan Yetişenler Derneği (Gençler)

Gençlerle Felsefe Atölyesi

Pilibardez işe birlikte

Mart 22 Cumartesi

10.30, Getronagan Okulundan Yetişenler Dernek (Çocuklar)

Parev Arev Buluşması

Anahid Sarkisyan ile birlikte

Mart 22 Cumartesi

15.00, Yesayan Derneği (Genel)

Anahid Sarkisian ile kitapları üzerine sohbet

Aras Yayıncılık ve Maral Aktokmakyan ile birlikte

Mart 23 Pazar

18.00, Çıplak Ayaklar Stüdyosu (Genel)

Ermenice Köy Şarkıları – Konser

Kerovpyan Müzik Grubu konseri

Mart 24 Pazartesi

19.00, Yesayan Derneği (Genel)

Sabes Podcastlı Buluşma

Şuşan Kerovpyan ile birlikte

Mart 25 Salı

11.00, Online (Genel)

Inalco-IMAS Zoom

Anahid Donabedyan ile birlikte

Mart 25 Salı

Getronagan Lisesi (Öğretmenler)

Zartis kitaplarıyla buluşma

Sarin Akbaş işe birlikte

Mart 26 Çarşamba

Sahakyan-Nunyan Okulu (Çocuklar)

Sebzelerin İsyanı okuyoruz

Sarin Akbaş işe birlikte

Mart 26 Çarşamba

Merametciyan Okulu (Çocuklar)

Kapak Tasarımı Atölyesi

Krikovr Dabanyan ile birlikte

Mart 26 Çarşamba

19.00, Yesayan Derneği (Gençler)

Çeviri atölyesi

Sarin Akbaş, Maral Aktokmakyan ve Vahakn Keşişyan ile birlikte

Mart 27 Perşembe

20.00, Çıplak Ayaklar Stüdyosu (Genel)

Hangardz’la Arman Vartanyan Okuyoruz

Hangardz ile birlikte

Agos