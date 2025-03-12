Yesayan Derneği’nden Batı Ermenicesini odağına alan etkinlik dizisi: ‘Hantibum’

Yesayan Kültür ve Edebiyat Derneği, Batı Ermenicesini odağına alan bir etkinlik dizisi düzenliyor.
Dernek, ‘Hantibum’ (Buluşma) adını verdiği dizi kapsamında Batı Ermenicesiyle ilgili çalışmalar yürüten hem İstanbul’dan hem de diasporadan çok sayıda isimle danstan podcast yayınına, atölyeden konsere çok sayıda içeriğe imza atacak.
Mart ayı boyunca sürecek ‘Hantibum’da okullarda Ermenice felsefe ve sanat atölyeleri; şehirde konser, dans ve tiyatro buluşmalarıyla her yaştan insan bir araya gelecek. Etkinlikler hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir. Ayrıca, ‘Hantibum’un etkinliklerine katılmak için de aynı site üzerinden kayıt yaptırmak gerekiyor.
Program
Mart 13 Perşembe
19.00, 23.5 Hafıza Mekanı (Genel)
Kütüphaneler Buluşması
Hrant Dink Vakfı ile birlikte
Mart 14 Cuma
19.00, Yesayan Derneği (Genel)
Ermeni Dünyasında Kültürel Aktarım
Meline Parseğian ve Takuhi Minasian ile birlikte
Mart 15 Cumartesi
11.00, Yesayan Derneği (Çocuklar)
Benzarsiz Çocuklarla Benzersiz Taş Atölyesi
Karin Koç ile birlikte
Mart 15 Cumartesi
11.00, Çıplak Ayaklar Stüdyosu (Genel)
Ses Dünyası
Aram ve Virginia Kerovpyanlar ile birlikte
Mart 15 Cumartesi
16.00, Yesayan Derneği (Genel – Türkçe ve Ermenice)
Soruyorum Size Hanımlar Beyler: Bir müzikli romandan kesitler
Yerkirk ile birlikte
Mart 16 Pazar
18.00, Yesayan Derneği (Genel)
Armaş ve Bardizag Gezisi
Surp Haç Tıbrevank ile birlikte
Mart 17 Pazartesi
Dadyan Okulu (Çocuklar)
Çocuklarla Felsefe Atölyesi
Pilibardez işe birlikte
Mart 18 Salı
20.00, Online (Genel)
Huşamadyan’la Zoom Buluşması
Vahe Taşcıyan ile birlikte
Mart 19 Çarşamba
Getronagan Lisesi (Gençler)
Kitap Kapağı Tasarım Atölyesi
Krikor Dabanyan ve Talar Midoyan ile birlikte
Mart 19 Çarşamba
Tıbrevank Lisesi (Gençler)
Panavor – Liselilerle Sözlü Tarih Atölyesi
Panavor ile birlikte
Mart 19 Çarşamba
19.00, Yesayan Derneği (Genel)
Arpen’le Buluşma
Yıldız Horata, Hermine Sayan, Jbid Luys Gezer ve Melanı Kılıçcı ile birlikte
Mart 20 Perşembe
Karagözyan Okulu (Öğretmenler)
Öğretmenlerle x Anahid Sarkisyan Buluşma
Karagözyan Okulu ile birlikte
Mart 20 Perşembe
17.00, Yesayan Derneği (Öğretmenler)
Arev Lusin Jabaven – Okuma yazmayı keyifle içselleştirmek
Sarin Akbaş işe birlikte
Mart 21 Cuma
Aramyan Okulundan Yetişenler Derneği (Gençler)
Gençlerle Felsefe Atölyesi
Pilibardez işe birlikte
Mart 22 Cumartesi
10.30, Getronagan Okulundan Yetişenler Dernek (Çocuklar)
Parev Arev Buluşması
Anahid Sarkisyan ile birlikte
Mart 22 Cumartesi
15.00, Yesayan Derneği (Genel)
Anahid Sarkisian ile kitapları üzerine sohbet
Aras Yayıncılık ve Maral Aktokmakyan ile birlikte
Mart 23 Pazar
18.00, Çıplak Ayaklar Stüdyosu (Genel)
Ermenice Köy Şarkıları – Konser
Kerovpyan Müzik Grubu konseri
Mart 24 Pazartesi
19.00, Yesayan Derneği (Genel)
Sabes Podcastlı Buluşma
Şuşan Kerovpyan ile birlikte
Mart 25 Salı
11.00, Online (Genel)
Inalco-IMAS Zoom
Anahid Donabedyan ile birlikte
Mart 25 Salı
Getronagan Lisesi (Öğretmenler)
Zartis kitaplarıyla buluşma
Sarin Akbaş işe birlikte
Mart 26 Çarşamba
Sahakyan-Nunyan Okulu (Çocuklar)
Sebzelerin İsyanı okuyoruz
Sarin Akbaş işe birlikte
Mart 26 Çarşamba
Merametciyan Okulu (Çocuklar)
Kapak Tasarımı Atölyesi
Krikovr Dabanyan ile birlikte
Mart 26 Çarşamba
19.00, Yesayan Derneği (Gençler)
Çeviri atölyesi
Sarin Akbaş, Maral Aktokmakyan ve Vahakn Keşişyan ile birlikte
Mart 27 Perşembe
20.00, Çıplak Ayaklar Stüdyosu (Genel)
Hangardz’la Arman Vartanyan Okuyoruz
Hangardz ile birlikte
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