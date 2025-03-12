Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türkiye’den gazetecilere röportaj verdi

Türkiye’den bir grup gazeteci Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın da aralarında bulunduğu yetkililerle bir dizi röportaj gerçekleştiriyor. Agos da Ermenistan’a giden gazeteciler arasında.

Türkiye’den bir grup gazeteci Ermenistan Başbakanlık Ofisi, Halkla İlişkiler ve Enformasyon Merkezi ve araştırma merkezi Orbeli Center’ın düzenlediği organizasyonla Ermenistan’a gitti.

Gazeteciler Ermenistan-Türkiye Normalleşme Sürece Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan ve diğer yetkililerle de görüşecek.

Gazeteciler Başbakan Nikol Paşinyan ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Paşinyan görüşmeden kısa bir videoyu kendi facebook sayfasından paylaştı.

Paşinyan’ın yanıtları ilerleyen saatlerde basına yansıyacak.

Gazeteciler Türkiye-Ermenistan kara sınırı kapısının Ermenistan tarafında gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını da yerinde görecek.

Agos