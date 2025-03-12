Azınlık toplumlarından kadınlar 8 Mart yemeğinde buluştu

Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Talin Ergüneş Gazer’in girişimiyle Şişlili kadınlar bir yemekte buluştu.

8 Mart’ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü’nün hemen öncesinde 6 Mart’ta düzenlenen yemek azınlık toplumlarından isimleri, emekçi kadınları, vakıf yöneticilerini, okul müdürlerini, okul aile birliği başkanlarını biraraya getirdi.

Agos’a konuşan Gazer, “İş sahibi kadınlara, emekçi kadınlarımıza küçük bir kadınlar günü yemeği davetinde bulundum. İlk kez yapılan bu etkinlikten herkes çok memnun kaldı. Ermeni, Rum, Bulgar, Katolik cemaatlerinden yaklaşık 50 kadın biraraya geldik, sorunlarını dinledik” dedi.

Agos