Rusya’da Ermeni krallarına ve kraliçelerine adanmış sergi açıldı

Rusya’nın Anapa kentindeki Surp Gevorg Kilisesi’nin galerisinde, Ermeni krallarına ve kraliçelerine adanmış bir sergi görkemli bir törenle açıldı. Bu haber, Anapa Ermeni topluluğunun resmi kanalında paylaşıldı.

Topluluğun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sergi, ziyaretçileri Ermeni tarihinin yüzyılları boyunca heyecan verici bir yolculuğa çıkarıyor ve onları Ermeni devletinin oluşumu ve gelişiminde kilit rol oynayan önemli hükümdarların yaşamı ve faaliyetleriyle tanıştırıyor.”

ERMENİ HABER AJANSI