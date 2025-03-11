İlk şart Alevilere saldırılar: Özerk Yönetim Dürzi ve Ermenilerle de görüşmüş

‘Tüm halklar ile görüşülmedi’ gerekçesi ile eleştirilen SDG-Şam anlaşması ile ilgili kaynaklar, Özerk Yönetim’in birkaç gün önce Alevi, Dürzi ve Ermeniler başta olmak üzere tüm gruplarla görüştüğünü söyledi. Alevilere yönelik saldırıların da anlaşmanın ilk şartlarından olduğu söyleniyor.

Artı Gerçek – Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ile Suriye Geçici Hükümeti arasında yapılan anlaşmanın arka planına ve ne anlama geldiğine vurgu yapan bölgedeki kaynaklar, Özerk Yönetim topraklarında ortaya çıkan “Ortak yaşam” modelinin tüm Suriye’ye teşmil edeceğinin altını çizdi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Suriye’de geçiş hükümetinin devlet başkanı olarak ilan edilen Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani (Ahmed Şara) arasında imzalanan anlaşma metni gündeme damgasını vurdu.

Üzerinde mutabık kılınan ve imza atılan 8 maddenin bütününde yer alan vurgular, Suriye’de yeni bir döneme işaret ediyor.

Bu maddelere göre Suriye’de yaşayan hem etnik hem dini yapıların tüm hakları güvenceye ve garanti altına alındı.

Ancak bazı kesimlerin anlaşma ile ilgili soru işaretleri bulunuyor ve anlaşmanın SDG’nin aleyhine olduğu yönünde görüşler var.

Aynı zamanda anlaşmanın bölge halkları ile birlikte yapılmadığına dair yorumlar da var. Ancak Mezopotamya Ajansı’nın ulaştığı kaynaklar, bunu yalanlıyor.

TÜM GRUPLARLA GÖRÜŞÜLDÜ

Kaynakların paylaştığı bilgilere göre; görüşme öncesi Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi yetkilileri yanı sıra Mazlum Abdi, özerk yönetimin kontrol ettiği ve etmediği ancak etkileşim halinde olduğu Suriye’de yaşayan Dürzi, Süryani, Ermeni, Nusayri, Alevi ve diğer halk ve inanç grupları ile bir hafta önce bir araya geldi.

Bu birlikteliklerde, bu halk ve inanç grupları, öneri, istek ve taleplerini dile getirdi. Özerk yönetim yetkilileri de bunları tek tek not alarak, bir çerçeve hazırladı.

TALEPLER MUTABAKAT HALİNE GETİRİLDİ

Bu toplantıların iç tartışmalarına ve sonuçlarına hakim kaynaklar, halk ve inanç gruplarının bu isteklerinin daha sonra bir mutabakat haline getirildiğini paylaştı. Anlaşmaya da bu mutabakat ile gidildi ve halklar ile inanç gruplarının talepleri doğrultusunda mutabakat imzalandı.

‘ORTAK YAŞAMA MODELİ SURİYE’YE YAYILACAK’

Antlaşmanın arka planına hakim kaynaklar, mutabakatın ne anlama geldiğine dair soruya ise, “Aynı zamanda Özerk Yönetimin Rojava’da oluşturduğu ‘ortak yaşam modelini’ Suriye’de Dürzi, Hristiyan, Nüsayri ve Alevileri de kapsayarak, bütün Suriye’ye teşmil edilmesi anlamına gelmektedir” dedi.

ÖZERK YÖNETİM İLK OLARAK ALEVİLERİ GÖRÜŞMÜŞ

Kaynaklar, Abdi’nin ve Özerk Yönetimin halk ve inanç gruplarının talebi doğrultusunda Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Colani ile sahil kentlerinde yaşanan katliamı da masaya koyduklarını paylaştı.

Kaynaklar, Özerk Yönetim yetkililerinin “İlk şartı”nın Tartus, Lazkiye ve diğer sahil kentlerinde Alevilere yönelik katliamın durdurulmasını istediğini ve bu katliama neden olanların tespit edilmesini istediğini vurguladı.

Kaynaklar, “Mutabaktan sonra bu katliama neden olan her kim ise tespit edilecek ve yargılanacak ve cezalandırılacak. Bu kişiler kendi grubundaki kişiler de olsa yargılanacak. Şara’nın bugün yaptığı açıklama da bunun bir sonucu ve olumlu” dedi. DIŞ HABERLER)

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