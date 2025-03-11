Berlin’de Azerbaycan hükümütenin hapiste tuttuğu Karabağlı Ermenilere yönelik muamele protesto edildi

İnsan hakları aktivistlerinden oluşan bir grup, 10 Mart Pazartesi günü Berlin’in merkezinde düzenlenen bir gösteride Ermeni tutuklulara yönelik muamele nedeniyle Azerbaycan’a karşı derhal harekete geçilmesi için Avrupa Birliği, Fransa ve Almanya’ya çağrıda bulundu.

Protestocular, işkence ve kötü muamele raporlarına dikkat çekerek tutuklularıninsanlık dışı koşulları kınadı. Almanya Ermeni Merkez Konseyi Başkanı Jonathan Spangenberg, “Ruben Vardanyan’ın hayatı ciddi tehlike altında. Sessiz kalamayız” dedi.

Organizatörler ayrıca Avrupa vatandaşlarını farkındalık yaratmaya ve hükümetlerine bu insan hakları ihlallerine karşılık vermeleri için baskı yapmaya çağırdı.

Miting, Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne atıfta bulunarak Azerbaycan’ın uluslararası hukuku ihlallerine dikkat çekti. Göstericiler, tutuklamalardan sorumlu Azerbaycan yetkililerine yönelik yaptırımlar, Azerbaycan hapishanelerinin uluslararası açıdan izlenmesi, Ermeni tutukluların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ve Dağlık Karabağ’daki yerinden edilmiş Ermenileri korumak ve Ermeni kültürel mirasını korumak için mekanizmalar kurulması çağrısında bulundu.

Protesto, Çarşamba günü Avrupa Parlamentosu’nda Bakü’deki Ermeni tutuklular konusunun tartışılacağı önemli tartışmanın öncesinde gerçekleşti. Parlamentonun internet sitesine göre, tartışmanın başlığı “Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ın üst düzey temsilcileri de dahil olmak üzere Ermeni rehineleri yasadışı olarak alıkoyması ve sahte yargılamalar”. Perşembe günü konuyla ilgili bir karar oylaması bekleniyor.

(Civilnet)

Agos