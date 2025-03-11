AP, 12 Mart’ta yapılacak genel kurul toplantısında Bakü’de yasadışı tutulan Ermeni esirler konusunu görüşecek

12 Mart’ta Strazburg’da yapılacak Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Bakü’de yasadışı tutulan Ermeni esirlere ilişkin bir tartışma gerçekleştirilecek.

Brüksel’de Armenpress muhabirinin aktardığına göre, Avrupa Konseyi Genel Kurulu oturumunda insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ihlallerine ilişkin tartışmalar kapsamında, Bakü’de yasa dışı olarak tutulan Ermeni esirler de Avrupa parlamenterlerinin dikkat merkezinde olacak. Konu, “Azerbaycan tarafından Ermeni rehinelerin, özellikle Dağlık Karabağ’ın üst düzey siyasi temsilcilerinin yasa dışı tutuklanması ve sahte yargı süreçleri” başlığı altında ele alınacak.

Aynı konuyla ilgili acil karar tasarısı 13 Mart’ta oylamaya sunulacak.

Daha önce Armenpress, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin Strazburg’da yapılacak genel oturumda Bakü’de yasa dışı olarak tutulan Ermeni esirlerle ilgili acil tartışmalar düzenlemeyi ve bir karar tasarısı kabul etmeyi planladığını bildirmişti.

Azerbaycan, elinde 23 Ermeni esirin bulunduğunu doğruluyor. Ayrıca, Azerbaycan Dağlık Karabağ’ın eski liderlerini yasa dışı olarak tutuklamış ve onlara uydurma suçlamalar yöneltmiştir.

ERMENİ HABER AJANSI