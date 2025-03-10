İstanbul Ermeni Patriği, Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’na geldi

İstanbul Ermeni Patriği, Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’na geldi ve Yüksek Ruhani Konsey Toplantısına Katılacak

8 Mart’ta, İstanbul Ermeni Patriği Başepiskopos Sahak Maşalyan, Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’na geldi.

Bu vesileyle, Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’nın rahipleri, İstanbul Ermeni Patriği’ni törenle Kristus’un temelini attığı Ana Katedral’e götürdüler ve İniş Kutsal Sunağı önünde “Hraşapari” ayini gerçekleştirildi.

Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’nın Başrahip Vekili Peder Harutyun Kirakosyan, manastır cemaati adına Patrik Sahak’ı selamladı ve hoş geldiniz dedi.

Ardından, İstanbul Ermeni Patriği, Tanrı’ya Ermeni ruhani merkezini yeniden ziyaret etme fırsatı verdiği için şükrederek, Kutsal Eçmiadzin cemaatine dualarını ve iyi dileklerini iletti.

Daha sonra, Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu 2. Karekin, ve İstanbul Ermeni Patriği arasında Patrikhane’de özel bir görüşme gerçekleşti.

Önümüzdeki günlerde, aşepiskopos Sahak Maşalyan, Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı’nda düzenlenecek Yüksek Ruhani Konsey toplantısına katılacak.

ERMENİ HABER AJANSI