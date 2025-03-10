Ermenistan Futsal Milli Takımı, deplasmanda Danimarka’yı mağlup etti

Ermenistan’ın Futsal Milli Takımı, UEFA Futsal Euro 2026 eleme turunun ana aşamasındaki sondan bir önceki maçında Danimarka Milli Takımına konuk oldu.

Maçın ilk yarısının 14. dakikasında Ermenistan Milli Takımı fırsatı değerlendirmeyi başardı. Nikita Khromikh isabetli bir vuruşla gol kaydetti.

İkinci yarıda 23. dakikada Garegin Mashumyan farkı ikiye çıkardı. Ermeni takımı inisiyatifi sürdürmeye devam etti ve üçüncü golü attı. Gol Vladimir Sanosyan’dan geldi. Danimarka, 25. dakikada farkı azaltmayı başardı.

Danimarka-Ermenistan: 1:3.

Bu galibiyetin ardından Ermenistan futsal takımı 13 puanla sıralamada zirveye yerleşti.

Kazakistan 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Danimarka ve Arnavutluk’un ise 3’er puanı var. Ermenistan Milli Takımı, eleme turunun son maçını 12 Mart’ta Yerevan’da Kazakistan Milli Takımı’nı konuk edecek.

ERMENİ HABER AJANSI