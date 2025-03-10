Ermeni kadın boksör, Dünya Şampiyonası’na galibiyetle başladı

Sırbistan’da Ermenistan Milli Takımı’nın başantrenörü Vazgen Badalyan önderliğinde katıldığı Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası başladı.

Ringe ilk çıkan isim 63 kilodaki Elida Koçaryan olurken, rakibi ise Rumen Claudia Nechita oldu.

Elida, Rumen rakibinin ringdeki hareketliliğini isabetli ve etkili vuruşlarla karşıladı ve bu durum ikinci raundun başında rakibine pratik bir avantaj sağladı.

Rakip ringin zemininde belirdi ve hakem bir knockdown kaydetti. Tüm dövüş aynı senaryoda devam etti ve Elida Kocharyan güvenle kazandı.

ERMENİ HABER AJANSI