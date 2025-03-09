Suriye’deki şiddete Batı’dan tepki: Sorumlular hesap vermeli – DW – 09.03.2025

Suriye’de yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Batıdan kınama mesajları geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasından yapılan açıklamada, “Suriye’nin Tartus, Lazkiye ve Humus bölgelerinde patlak veren şiddet olaylarını kınıyoruz” denilerek, sivillerin ve mahkumların öldürüldüğüne ilşkin haberler “şoke edici” olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Şam’daki geçici hükümetin daha fazla saldırı yaşanmasının önüne geçmekle, olayları soruşturmakla ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını sağlamakla sorumlu olduğu ifade edildi. Bakanlığın açıklamasında “Tüm tarafları şiddete son vermeye çağırıyoruz” denildi.

Bakanlık, yalnızca bu yolla “Esad’ın onyıllar süren terör rejiminin ardından toplumsal barışın sağlanabileceğini ve Suriye’nin istikrarı için azami önemdeki kapsayısıcı bir siyasi sürece girilebileceğini” savundu. Açıklamada, ülkenin geleceğinin “tüm dış istikrarsızlaştırma girişimlerinden azade biçimde, etnik kökeni, dini ve cinsiyetinden bağımsız olarak tüm Suriyelilerin elinde olması gerektiği” de vurgulandı.

Washington’dan geçici hükümete adaleti sağlama çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı da Alevilere yönelik katliamlarla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada “Birleşik Devletler, Batı Suriye’de son günlerde insanları öldüren, yabancı cihatçılar dahil olmak üzere radikal İslamcı teröristleri kınıyor” denildi. Açıklamada ayrıca “Birleşik Devletler, Hristiyan, Dürzi, Alevi ve Kürt toplulukları dahil olmak üzere Suriye’nin dini ve etnik azınlıklarının yanındadır ve kurbanlara ve ailelerine taziyelerini sunmaktadır. Suriye’nin geçici yetkilileri Suriye’nin azınlık topluluklarına yönelik bu katliamları tertipleyenlerin hesap vermesini sağlamakla zorundadır” ifadelerine yer verildi.

AB’den dış aktörler uyarısı

Avrupa Birliği’nden de saldırılara ilişkin benzer bir kınama mesajı gelmişti. Avrupa Dış Eylem Servisinden yapılan açıklamada sivillerin her koşulda uluslararası insancıl hukuka tam saygı çerçevesinde korunması gerektiği belirtilmişti. Avrupa Birliği, dış aktörlere de Suriye’nin egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyma çağrısında bulunmuştu.

Açıklamada, “AB, istikrara ve Suriyelilerin tüm çeşitliliğine saygılı, kapsayıcı, kalıcı bir barışçıl geçiş süreci vizyonuna zarar verecek her türlü girişimi kınamaktadır” denildi.

DW/SÖ,EC

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