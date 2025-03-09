Lazkiye’de Ermeni toplumundan iki kişi saldırılarda hayatını kaybetti

Suriye’de hükümetin kontrolünü elinde tutan HTŞ güçlerinin “Esad kalıntılarına operasyon” adıyla sürdürdüğü, ancak sivil 700’ü aşkın sivil Alevi’nin hayatını kaybettiği saldırılarda Lazkiye Ermeni toplumundan baba oğul iki kişi de hayatını kaybetti.

Suriye Ermeni toplumundan haber veren Kantsasar sitesinin haberine göre “Lazkiye girişinde, iki Ermeni, baba ve oğul Antuan ve Fadi Butros, silahlı saldırının kurbanı oldu.”

Gazete, cenazelerinin Lazkiye’deki Meryem Ana Kilisesi’nde düzenlenen töreni ardından toprağa verileceğini bildirdi.

Site olaya dair daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Lazkiye’deki kiliselerde bugün Pazar ayini yapılmadı.

(Kantsasar)

Agos