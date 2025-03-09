Kahramanmaraş dağlarında kar keyfi

Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerin gelmesi ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ilgide arttı. Şehir merkezine 17 km mesafede olan kayak merkezine hafta sonları 12 bin ziyaretçi girişi yaşanıyor.

Yaz-kış turizm potansiyelini içerisinde barındıran Kahramanmaraş, son yıllarda adını kış turizmi ile söz ettiriyor. Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerin gelmesi ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ilgide arttı. Şehir merkezine 17 km mesafede olan kayak merkezine hafta sonları 12 bin ziyaretçi girişi yaşanıyor. Gidiş-geliş duble yol ile sağlanan kayak merkezinde 16 km’lik zorluk derecesine göre amatör, yarı profesyonel ve profesyonel kayakçılar için 3 pist bulunuyor. Tesis Müdürü Tuncay Demirçapar, ‘’Toplam 88 personel çalışıyor. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan’dan gelen ziyaretçilerimiz oluyor. Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Çeçenistan ve Ermenistan’dan kayak tutkunları geliyor. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan Yedikuyular Kayak Merkezi, kış turizmi açısından bölgenin en önemli destinasyonlarından biri haline geldi. 2018 yılında açılan tesis Maraş, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçileri ağırlıyor” dedi.

Renkli pistler

Yedikuyular Kayak Merkezi, Kahramanmaraş şehir merkezine yaklaşık 17 kilometre mesafede yer alıyor. Toplu taşımanın da olduğu kayak merkezinde duble yol bulunuyor. Merkez kışları turizm amaçlı yazları ise rekreasyon alanı olarak vatandaşların hizmetinde. Kayak merkezinde telesiyej ve band da kayakçıların hizmetinde.

Konaklama şehir merkezinde

Yedikuyular Kayak Merkezi’nde otel bulunmuyor. Şehir dışından gelen ziyaretçiler Kahramanmaraş şehir merkezindeki oteller ya da tesis içindeki bungalov evlerde konaklıyor. Tesiste belediyeye ait sosyal tesisler, restoran ve kafeler gibi çeşitli hizmet yerleri bulunuyor. Kayak yapmaya gelen vatandaşlar tesisin dışında mangal yakması için ayrıca bir yer bulunuyor. Ekipmanı olmayan kayak yapmak isteyenler kiralama ile ekipman alabiliyor. Kayak takımı, kıyafet, gözlük ekipman fiyatı ortalama bin, bin 500 TL arasında değişiyor. Ayrıca telesiyej ve banda binmek içinde kart almanız gerekiyor. 26 Çeşit yemeğin bulunduğu, sıcak içeceklerin satıldığı bir tesiste bulunuyor.

Dünyadan ziyaretçi akını

Tesis hakkında Yeni Şafak’a özel değerlendirmelerde bulunan Yedi Kuyular Tesis Müdürü Tuncay Demirçapar, ‘’Son derece emniyetli, 3 pistimiz bulunuyor. Toplam pist uzunluğu ayrı ayrı 16 km olarak yer alıyor. Kayak yapmayı bilmeyenlere istek doğrultusunda eğitim veriyoruz. Tesisimizin işletmesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait. Toplam 88 personel çalışıyor. Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Çeçenistan ve Ermenistan’dan kayak tutkunları geliyor’’ dedi. Dünyada en zor pistler arasında yer alan bir pisttin yer aldığını kaydeden Demirçapar, ‘’1,7 km’lik profesyonel pistimiz bulunuyor. Hafta sonları çok yoğun oluyor. 12 bin kişi geliyor. Eğitmen 5 hocamız bulunuyor. Belediye çalışanı AFAD, JAK, Asayiş olmak üzere 1’er tip bulunuyor. Ayrıca 112 ve İtfaiye ekibi de akşam 9’a kadar duruyor. Işıklandırma mevcut ancak tipi, yoğu kar yağışı olduğunda bazı pistleri ve zirveye çıkmayı yasaklıyoruz. Akşam 9’dan sonrada pistte kaymak yasak. Saat başı pistlerde ekiplerimiz devriye atıyor’’ açıklamasında bulundu.

Yeni Şafak