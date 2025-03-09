Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10’uncu Yuhanna, Suriye’de Alevilere ve Hıristiyanlara yönelik katliamları kınadı

Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10’uncu Yuhanna Yazıcı (John X), bugünkü Pazar Ayini’nde Suriye’de barışın korunması çağrısında bulunarak, Suriye’nin kıyı bölgesinde Alevilere ve Hıristiyanlara yönelik mezhepsel katliamları kınayan vaaz verdi.

Suriye’deki en yüksek Hıristiyan otorite olarak kabul edilen Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10’uncu Yuhanna Yazıcı (John X), bugün Pazar Ayini’nde Suriye’de barışın korunması çağrısı yaptı.

Yazıcı, Suriye’nin kıyı bölgesinde Alevilere ve Hıristiyanlara karşı işlenen cinayetler, hırsızlıklar ve evlere yönelik ihlallere işaret ederek, mezhepsel katliamları kınadı.

Cumhuriyet Gazetesi