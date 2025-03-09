Alevi örgütlerinden eylem: Suriye’deki katliamlardan Colani ve yönetimini destekleyenler sorumludur

Artı Gerçek – İstanbul’daki Alevi örgütleri, HTŞ’nin denetimindeki Suriye’de Alevilere dönük katliamları protesto etti.

Maçka Demokrasi Parkı’nda gerçekleştirilen açıklamada, “Suriye’de Alevi katliamına son” pankartı taşınarak, “Katil Colani işbirlikçi AKP” sloganı atıldı.

Açıklamaya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Celal Fırat’ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

‘BU BİR SOYKIRIMDIR’

Ortak metni okuyan Alevi Kültür Derneği Başkanı Sevim Yalıncakoğlu, Suriye’deki Alevilerin katledilmesinin görmezden gelindiğini söyledi. Sevim Yalıncakoğlu, katliamların sistematik ve bilinçli yapıldığını belirterek, “8 Aralık’tan bu yana, İdlib, Humus, Hama ve Lazkiye kırsalında Alevi köyleri kuşatma altında, halk ölüm tehdidiyle yüz yüze. Camilerden yapılan anonslarla özellikle Alevi halkı hedef gösterilirken, saldırılar doruk noktasına ulaşmış durumdadır. Kaçırılan kadınlar tecavüz tehdidiyle sindirilmekte, gençler işkence edilerek kaybedilmekte, köyler yakılıp yıkılmakta ve faili meçhul cinayetler sıradanlık kazanmıştır. Bu bir soykırımdır” dedi.

‘HTŞ’Yİ DESTEKLEYENLER SORUMLUDUR’

Suriye’de kurulan geçici hükümetin lideri Colani ve HTŞ’nin “Batılı emperyalist güçlerin” desteğiyle silahlandırılıp eğitildiğini vurgulayan Sevim Yalıncakoğlu, şöyle devam etti:

“Buradan soruyoruz, Türkiye, bu katliamların neresinde? Basının Colini’yi ‘istikrar figürü’ olarak sunması gerçeği çarpıtmaktan başka bir şey değildir. Başından beri Türkiye ve emperyalist güçlerin bölgedeki işbirlikçilerinin desteklediği HTŞ iktidarı, katil HTŞ ve işbirlikçi AKP desteğiyle, bu katliamların faillerine göz yummaktadır. HTŞ ve benzeri örgütler, yıllarca Türkiye sınırlarından serbestçe geçiş yapmıştır. Alevi halkının yaşadığı zulümden bahsedenler ya susturuluyor ya da kara propagandayla itibarsızlaştırılıyor. Körfez ülkeleri ve Batılı devletler, petrol ve doğalgaz hesapları uğruna radikal çetelere finansman sağladılar, onları ‘özgürlük savaşçısı’ olarak sundular. Bugün bile, bu katil sürülerini ‘ılımlı muhalif’ gibi göstermeye devam ediyorlar. Colani ve yönetimi ve onları destekleyenler bu katliamların doğrudan sorumlusudur.”

SOYKIRIMA KARŞI ÇAĞRI

Alevilerin susyamayacağını belirten Sevim Yalıncakoğlu, şu çağrıda bulundu: “Yaşanan bu zulmü herhangi bir nedenle onaylamayın. Şiddeti ve masum insanların ölümlerini görmezden gelmeyin! Katledilen insanların sesi olun. Colani’yi meşrulaştırmayın. Onu ‘barış elçisi’ gibi göstermek zulmü aklamak ve onaylamaktır. Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır. Bizler, tarih boyunca zulme karşı direnen bir halkız Bugün Suriye’de yaşananlar, bir ‘iç savaş’ değil, Alevilere yönelik açık bir soykırım girişimidir. Kimse bu gerçeği çarpıtamaz. Saldırıları gerçekleştiren çeteleri aklamayın, meşrulaştırmayın. Uluslararası kamuoyunu, insan hakları örgütlerini, vicdan sahibi herkesi Suriye’deki Alevi soykırımına karşı harekete geçmeye çağırıyoruz.”

Açıklamanın ardından alana siyah çelenk bırakılarak, eylem sonlandırıldı. (MA)

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