Ermenistan’da 4.6 büyüklüğünde deprem: Kars’ta da hissedildi

AFAD, Ermenistan Lori’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin Kars’ın Akyaka ilçesini de etkilediğini duyurdu.

DUVAR – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ermenistan Lori olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sabah saat 8.26’da meydana gelen depremin derinliği ise 12 kilometre olarak kayda geçti.

Depremin meydana geldiği Ermenistan’ın Lori bölgesi ise Kars’ın Akyaka ilçesine yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Sarsıntı Kars’tan da hissedildi.

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