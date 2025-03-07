Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonları dijital erişime açıldı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın kuruluşundan bu yana Pera Müzesi’nde sanatseverlerle buluşturduğu koleksiyonları dijital ortamda erişime açıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sanatı ve kültürel mirası daha geniş kitlelerle paylaşmayı amaçlayan dijital dönüşümle, müze bünyesinde yer alan Kütahya çini ve seramikleri, oryantalist resim, Anadolu ağırlık ve ölçüleri koleksiyonlarından 2 bin 510 eser, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün web sitesinde incelenebiliyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın bilimsel araştırmalar sonucu yayımlanan arkeolojik ve etnografik nitelikteki eserleri görselleriyle erişime açmasıyla, sanat tarihçileri, tarihçiler, arkeologlar ve akademisyenler için büyük önem taşıyan eserlerle vakfın bilimsel üretiminin geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

Erişime açılan Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’nda çoğunluğu Anadolu kökenli Helenistik, Roma ve Bizans ağırlıkları görülebiliyor. Koleksiyon, ticaretin yüzyıllar içindeki değişimini merak edenler için değerli bir kaynak niteliği taşıyor.

Pierre Willemart Sikke Koleksiyonu sayesinde de kullanıcılar, dünya tarihinden bir kesiti inceleme fırsatı buluyor.

Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’nda 18. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan Kütahya çini ve seramik üretim geleneği, Oryantalist Resim Koleksiyonu’nda da 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar uzanan süreçte yerli ve Avrupalı ressamların özellikle Osmanlı dünyasını ve Türkiye coğrafyasını betimleyen eserleri görülebiliyor.

Dijital platforma taşınan koleksiyonlar, İstanbul Araştırmaları Enstitüsünün kütüphane tarama sisteminden detaylı arama yapılarak incelenebiliyor. Kullanıcılar, koleksiyon ismi, anahtar kelime, tarih aralığı veya malzeme gibi filtreler kullanarak koleksiyonlara ulaşabiliyor.

T24