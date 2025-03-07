Reuters: Esad’a bağlı güçleri, Süriye ordusuna saldırdı

Reuters haber ajansı, Suriye’nin 8 Aralık’ta devrilen eski lideri Beşar Esad’a bağlı askeri güçlerin Suriye Ordusu’na planlı bir saldırı düzenlendiğini, orduya bağlı 13 güvenlik gücünün öldüğünü yazdı.

Yetkililer, Esad’a bağlı militan güçlerin Lazkiye kırsalındaki Ceble ilçesinde Suriye Ordusu’na saldırdığını söyledi.

Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara yönetimine yakın olduğu söylenen Suriye TV, saldırının ‘Esad milislerinin kalıntıları’ tarafından düzenlendiğini aktardı.

Saldırıda Suriye Ordusu’na bağlı 13 güvenlik gücünün öldüğü belirtildi.

Reuters‘in haberine göre bu saldırı Eş-Şara’nın, Alevilerin yoğunlukta olduğu kıyı şeridinde kontrolünü sağlamlaştırmaya çalıştığı bir süreçte geldi.

Öte yandan AA‘nın haberine göre Esad güçlerinin saldırısını protesto için İdlib, Humus, Lazkiye ve Halep illeriyle Ceble’de yüzlerce kişi meydanlarda toplandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Lazkiye Genel Güvenlik İdaresi Müdürü Mustafa Kuneyfati, “Devrik rejim unsurları, genel güvenlik güçlerinin yol kontrol noktalarına planlı saldırı yaptı. Kamu kurumları tahrip edildi” dedi.

Kuneyfati, güçlerin seferber edildiğini, Ceble kırsalındaki saldırının püskürtüldüğünü, ilçe merkezindeyse çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

Diğer yandan Tartus ilinde gece 22:00 ile sabah 10:00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Suriye ordusu, Lazkiye ve Dera ilinde son iki günde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik rejim unsurlarına operasyon başlatmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI