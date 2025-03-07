Muğla’da tarihi alan için kamulaştırma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Hayrettin ŞAŞMAZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Karara göre, Eskihisar Mahallesi’nde yer alan 233 ada 2 parsel, 249 ada 15 parsel, 255 ada 28 parsel ve 256 ada 12 parsel numaralı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılacak. İşlem, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesi gereğince gerçekleştirilecek.

Stratonikeia Antik Kenti, Helenistik dönemden itibaren yerleşim görmüş ve Roma, Bizans, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerine ait izler barındıran önemli bir kültürel miras alanı olarak biliniyor. Yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarıyla bölgenin tarihi dokusunun korunması ve turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Sabah Gazetesi