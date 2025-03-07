Lazkiye Ermeni toplumuna ait yapılardan evde kalma çağrısı

“Arevelk” gazetesi, Suriye’nin bazı kıyı bölgelerinde, özellikle de ülkenin ana limanı Lazkiye’de yaşanan silahlı çatışmaların, orada yaşayan büyük Ermeni nüfusunu da etkilediğini yazdı.

Suriye’nin kıyı bölgelerinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda birçok kişinin ölümüne, yara almasına. Dün gündüz saatlerinde çatışmalar Lazkiye merkezine kadar ulaştı.

Militanlar, ülkenin güvenlik güçlerinden 15’ten fazla kişiyi öldüren eski Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın destekçileri. Medyada yer alan haberlere göre, her iki taraftaki ölü sayısı 70’i geçiyor.

Kaynağa göre Lazkiye’deki toplumsal yapılar – Meryem Ana Kilisesi, Surp Nahadakats Okulu – bugün kapalı olacak ve sakinlere evde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulunulacak. İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ermeni Meryem Ana Kilisesi’nde planlanan ayinler yapılmayacak.

Lazkiye-Tartus yolu kapalı, bölgede belirli aralıklarla sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor.

ERMENİ HABER AJANSI