Gökçeada’daki tarihi Rum okulu için ihaleye çıkılıyor, Rum toplumu da binaya talip

Gökçeada’nın (İmroz) köylerinden biri olan Eski Bademli’deki eski Rum okulu binası ihaleye çıkıyor. 1964 yılında İl Özel İdaresi’ne devredilen okul binası Rum okulu olmaktan çıkarılmış, sonraki yıllarda da kapalı kalmıştı. 2003 yılında bir otele karalandı. Sözleşme bitti, 22 yılın ardından yeniden ihaleye çıkılıyor ve bu kez Gökçeada ( İmroz) Rum toplumu eski okullarına, yine okul olarak kullanmak için talip.

ÖZEL HABER

1964 yılında İstanbul Rumlarının sürgün edilmesinin ardından Gökçeada’da alınan Milli Güvenlik Kurulu kararıyla anadilde eğitim veren Rum okulları birer birer kapatıldı. Ancak bu okulların arasında ömrü en kısa olan Eski Bademli’deki bugünlerde ihaleye çıkarılan okul oldu.

Eski Bademli Köyü’nde bulunan okul çok eski olduğu ve depremlerden zarar gördüğü için aslında kullanılmaz haldeydi. 1955 yılında Efstratios Stekas’ın bağışıyla yeni bir okulun inşaatı için hazırlıklar başlatıldı.

Yalnızca bir yıl anadilde eğitim verebildi

İstanbullu mimar Yoannis Triantafyllidis’in imzasını taşıyan okulun temeli 6 Kasım 1960 yılında atıldı. Yaklaşık 3 yıl süren inşaat sürecinin ardından 19 Nisan 1963 yılında dönemin Gökçeada Metropoliti Meliton tarafından okul binası dualar eşliğinde açıldı ancak Rum okulu olarak yalnızca 1 yıl hizmet verebildi.

Dönemin İsmet İnönü hükümeti 1964 yılında Kıbrıs’ta yaşanan olaylar sonucunda 502 sayılı kanun çerçevesinde Gökçeada’da eğitim veren okulların anadilde eğitimin yasaklanmasına hükmetti. Bu tarih itibariyle il özel idaresine devredilerek Türk okuluna dönüştürülen okul, tek bir öğrencisinin kaldığı 1971 yılına kadar eğitim hayatını sürdürdü ve aynı tarihte kapandı.

22 yıl sonra yeniden ihaleye çıkılıyor

32 yıl boyunca kapalı kalan okul, 2003 yılında metruk bir haldeyken Gökçeada Kaymakamlığı tarafından 20 yıllığına kiralanmak suretiyle kafe, otel ve kültür merkezi olarak kullanılması şartıyla ihaleye çıkarıldı. 2003 yılında bir otelin işletmesine verilen okulun kira kontratı sonlandı. 22 yılın ardından okul için, bugünlerde bir kez daha ihaleye çıkılacak.

Ada’daki Rum toplumu tarihi okullarına talip

Rumlar, Gökçeada’da 48 yıl sonra ilk kez 2012 yılında Zeytinliköy Rum İlkokulu ile anadilde eğitim hakkına kavuşmuştu. Ancak bu okul, yıllar içinde ciddi hasar alınca geçen sene boşaltıldı. İlkokul öğrencileri, Tepeköy’de bulunan ortaokul binasına taşınsa da okulun sınıf sayısının az olması öğrenciler için ciddi sıkıntılara sebep oluyor.

İkili eğitim sistemi veren okul, öğrencilere yeterli gelmiyor. Agos’un edindiği bilgiye göre, Ada’daki Rum toplumu, Eski Bademli Köyü’ndeki, aslında okul olan binanın yeniden kendilerine tahsis edilmesi ve okul olarak kullanabilmeleri için yetkili makamlara başvuruda bulunacak.

Agos