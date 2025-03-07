Azerbaycanlılar Ermeni şarkıcı Erik Karapetyan’ın YouTube kanalına siber saldırı düzenledi

Ermeni şarkıcı Erik Karapetyan, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, Azerbaycanlıların YouTube kanalına hacker saldırısı düzenlediğini ve altı şarkısını “Azerbaycan’a ait” olduğu iddiasıyla sildirdiğini duyurdu.

“Hukuku hiçe sayan komşularımız yine boş durmadı ve bu kez gece yarısı YouTube kanalıma saldırdı. Altı şarkımın Azerbaycan’a ait olduğu yalanıyla kaldırılmasını sağladılar. Ve her zamanki gibi, şantaj yoluyla daha önce YouTube’dan kaldırdığımız bir performanslarını geri yüklemeye çalışıyorlar. Ancak bu asla gerçekleşmeyecek,” ifadelerini kullandı.

Karapetyan, silinen şarkılarının kısa sürede geri yükleneceğini ve bu tür saldırıların ne kendisini korkutabileceğini ne de durdurabileceğini vurguladı. “Bu ucuz taktikler beni korkutmaz ve yolumdan alıkoymaz – tüm hesaplarımı silseler bile,” dedi.

Sanatçı ayrıca, kendi haklarını savunduğunda bazı Ermeni medya kuruluşlarının yanıltıcı başlıklarla haberler yayınladığını belirtti.

Daha önce, Erik Karapetyan’ın “No More, No Less” adlı şarkısı Rus devlet televizyonunda Azerbaycan’a aitmiş gibi sunulmuştu. Bunun üzerine şarkıcı hukuki süreci başlattı. Daha sonra, söz konusu bölümün Malakhov’un programından çıkarıldığı öğrenildi.

ERMENİ HABER AJANSI