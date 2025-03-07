AP üyesi, AB üst düzey diplomatına Azerbaycan’daki Ermeni tutukluların serbest bırakılması için çağrıda bulundu

Avrupa Parlamentosu Üyesi Fernand Kartheiser, Avrupa Birliği’nin dış ilişkiler ve güvenlik politikalarından sorumlu Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a bir mektup göndererek, Azerbaycan’da hukuksuz şekilde tutulan Ermeni mahkumların serbest bırakılması için müdahalede bulunmasını talep etti.

Kartheiser, Ruben Vardanyan’ın adil olmayan yargılama süreci ve açlık grevi nedeniyle sağlık durumunun kritik seviyeye ulaştığını belirtti. Azerbaycan’ın toplam 23 Ermeni tutukluyu elinde tuttuğunu hatırlatan milletvekili, bu kişilerin insan haklarına aykırı koşullarda tutulduğunu ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurguladı.

Avrupa Birliği’nin bu mahkumların serbest bırakılması için somut adımlar atmasının önemine dikkat çeken Kartheiser, Ermeni tutukluların rehin olarak kullanılabileceği endişesini dile getirdi ve onların güvenli şekilde Ermenistan’a dönüşünü sağlamak için AB’nin devreye girmesi gerektiğini ifade etti.

Kartheiser’in mektubunda, Azerbaycan’daki davaların uluslararası hukuka aykırı olduğu, adil yargılama ilkelerinin ihlal edildiği ve davaların göstermelik duruşmalar olduğu vurgulandı. Eski Dağlık Karabağ yetkililerinin de aralarında bulunduğu tutukluların zorla yerinden edilen Ermeni nüfusunun bir parçası olduğu belirtilirken, bu kişilerin keyfi suçlamalarla yargılandığı ifade edildi.

Vardanyan’ın “terörizmi finanse etmek” ve “Karabağ’a yasa dışı giriş yapmak” gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğu, ancak bu iddiaların temelsiz olduğu dile getirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin eski başsavcısı Luis Moreno Ocampo da Azerbaycan’ın bu davaları suçlarını örtbas etmek için kullandığını belirtti.

Vardanyan’ın avukatı Jared Genser, müvekkilinin sağlık durumunun tehlikede olduğunu söyledi. Ermenistan Ombudsmanı ise Azerbaycan’daki Ermeni tutukluların işkenceye maruz kaldığı yönündeki raporlar üzerine tüm insan hakları kuruluşlarını müdahaleye çağırdı.

ERMENİ HABER AJANSI