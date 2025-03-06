Ünlü Ermeni işadamı, TikTok’u satın almayı planlayanlar arasında

Reddit’in kurucu ortağı, ünlü Ermeni işadamı Alexis Ohanian, Frank McCourt’un TikTok’un ABD varlıklarını satın alma girişiminde stratejik danışman olarak yer alacak. McCourt, Ohanian’ın sosyal medya alanındaki deneyiminin bu süreci güçlendireceğini belirtti. Ohanian, Reddit’in kurucusu olmasının yanı sıra Instacart, Patreon ve OpenSea gibi teknoloji şirketlerine yatırım yapmış bir girişimci olarak tanınıyor.

McCourt’un liderliğindeki Project Liberty, TikTok’u kullanıcıların veri yönetimi üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak bir modelle işletmeyi hedefliyor. Ohanian, bu yaklaşımın etkinliğini kanıtlamaya yardımcı olacağını ifade ederken, projede yer almaktan heyecan duyduğunu belirtti. McCourt ve ortakları, ABD hükümetinin belirlediği satış süresi yaklaşırken, TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak için Ocak ayında resmi teklif sundu.

McCourt, Beyaz Saray’a finansal kapasitesi, teknolojik planları ve ulusal güvenlik konularına ilişkin detaylı bir rapor sunduğunu açıkladı. TikTok’un satın alınması için yarışan diğer gruplar arasında, teknoloji girişimcisi Jesse Tinsley liderliğinde, YouTube fenomeni MrBeast (Jimmy Donaldson) ve girişimci Reid Russ’un da yer aldığı bir yatırımcı grubu bulunuyor.

ERMENİ HABER AJANSI