KKTC’ye Avrupa’dan gelen turist sayısı Rumların baskısıyla düşüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, turizmin ülke ekonomisinin lokomotif sektörü olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) baskılarıyla Avrupa’dan gelen turist sayısında düşüş yaşandığını bildirdi. Bahattin Gönültaş, Erbil Başay Üstel, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen ve dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan Uluslararası Turizm Borsası (2025 ITB Berlin ) Fuarı’nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Ambargolara rağmen kendi imkanları ve Türkiye’nin büyük desteğiyle dünyanın her yerindeki turizm fuarlarına katıldıklarını anlatan Üstel, 186 ülkenin katıldığı 2025 ITB Berlin fuarında KKTC’nin bayrağı ile temsil edilmesinin çok önemli olduğunu belirtti. GKRY’nin KKTC’yi turizm fuarlarından dışlamak için çabaladığını ifade eden Üstel, onların çalışmalarının ITB Berlin fuarında boşa çıktığını, turizm bakanı ile fuara katıldıklarını söyledi. Üstel, KKTC’nin lokomotif sektörü olan turizmi daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştıklarına vurgu yaptı. Turizmin önemine değinen Üstel, Rumların KKTC’ye Avrupa’dan turist gelmemesi için teşvik ederek baskı kurduğunu söyledi. Başbakan Ünal Üstel, turizmde ulaşımın çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bize ulaşımda ambargo uygulandığı için üçüncü ülkelerden gelen turistlerimiz hep GKRY’nin havalimanını kullanıyor. Rum tarafı her geçen gün üçüncü ülkelerden gelenlere büyük baskı yapıyor. Gerek tur operatörlerine gerekse turistlere büyük baskılar söz konusu. ‘Kuzeyde tatil yapmayın, güneyde tatil yapın’ deniliyor. Güneyde tatil yapılırsa kişi başına 50 avro teşvik veriliyor. Tur operatörlerine de büyük teşviklerle baskı yapıyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerek Almanya’dan, gerek Fransa’dan, gerekse İngiltere’den turist sayısında büyük bir düşüş yaşanmıştır. Bu baskılardan dolayı Ercan Havalimanımıza turistleri yönlendirmek için de çaba sarf ediyoruz.” Almanya’dan KKTC’ye normalde her yıl kış turizmi için yaklaşık bin charter uçağı indiğini hatırlatan Üstel, bugün bu rakamın 120’ye düştüğünü ifade etti. Üstel, “Rum tarafının yaptığı baskının sonucu, tur operatörleri kendilerini garantiye almak için onların amacına hizmet ediyor. Böylelikle turistlerin güneye gitmesi sağlanıyor. Bu konuya ilişkin Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bey ile de konuştuk. Ve tur operatörleriyle bir araya gelip onlara Türkiye’nin büyük desteği olacağını söyledik. Yolcuları Türkiye üzerinden Kuzey Kıbrıs’a getirmeyi sağlamak için bazı girişimler yaptık. İnanıyoruz ki bu noktada kısa zamanda netice alacağız. Bu fuar da bizim için hayati önem taşıyor. Yaptığımız görüşmelerle birlikte tur operatörlerine gerekli desteği vererek turist sayısında 2025’te hedeflediğimiz rakamlara ulaşmış olacağız.” diye konuştu. “Tatil için KKTC’ye gelerek ekonomiyi destekleyin”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 20 Temmuz 1974’te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar Rumların baskı ve zulümlerine maruz kaldıklarını, Mehmetçik’in adaya çıkmasıyla özgürlüklerine kavuştuklarını hatırlatan Üstel, şöyle devam etti: “Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmanın ve onu yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye ile el ele vererek bu günlere geldik. Dolayısıyla burada (Almanya’da) yaşayan üç buçuk milyona yakın Türk’ün de bu duyguyla birlikte tatil yaparken KKTC’yi tercih etmelerini istiyoruz. Ada’nın ekonomisi tamamen turizme dayanmaktadır. Güneşimiz, denizimiz ve otellerimizin kalitesi ortada. Buradaki insanlar için de evleri konumundayız. Yani kendi evlerine tatile gelmiş oluyorlar. Tercihlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yana yapmalarından memnun oluruz. Ve biz kendilerine misafirperverliğimizi gösteririz.” diye konuştu. KKTC’ye ekonomi, spor ve ulaşımda ambargo uygulandığını söyleyen Üstel, Türkiye’den başka hiçbir ülkenin buna karşı ses çıkarmadığının altını çizdi. Üstel, bölgedeki diğer adaletsizliklere de değindi. İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarının bir yıldan fazladır devam ettiğini ve Akdeniz’in ortasında çocukların ve kadınların Avrupa’nın gözü önünde İsrail bombaları ile öldürüldüğünü söyledi. KKTC ekonomisinin Kovid-19 salgını ve son dönemdeki küresel ekonomideki zorluklardan olumsuz etkilendiğini belirten Üstel, yurt dışında yaşayan Türklerin tatil için KKTC’ye gelerek ekonomiye destek verebileceklerini dile getirdi. Başbakan Üstel, “Almanya’da yaşayan vatandaşlarımıza her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kapısı açık. Kendilerini ülkemizde görmekten, misafir etmekten, ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum.” diyerek sözlerini tamamladı. AA