Ermenistan’ın, Avrupa Birliği’nde askeri ataşesi olacak

Ermenistan’ın Avrupa Birliği Misyonu bünyesinde bir savunma ataşesi pozisyonunun oluşturulması planlanıyor. Bu konuya ilişkin karar taslağı, Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin bugünkü toplantı gündeminde yer alıyor.

Son dönemde Ermenistan’ın Belçika ve Avrupa Birliği ile savunma, güvenlik ve askeri alanlarda iş birliğini önemli ölçüde geliştirdiği göz önünde bulundurularak, Ermenistan Cumhuriyeti’nin NATO nezdindeki Misyonu bünyesinde bir savunma ataşesi görevlendirilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda, bu ataşenin Avrupa Birliği ve Belçika Krallığı nezdinde de Ermenistan Cumhuriyeti savunma ataşesi olarak atanması ve akredite edilmesi planlanıyor.

ERMENİ HABER AJANSI