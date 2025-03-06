Ermenistan eski Savunma Bakanı’nın hayatını anlatan “Vazgen: Son Sparapet” filmi ekranlara çıktı

Ermenistan’ın önemli siyasi ve askeri liderlerinden Vazgen Sargsyan, 5 Mart’ta doğum gününde adına çekilen “Vazgen: Son Sparapet” (“Sparapet” eski Ermenistan’da orduları yöneten başkomutandı, eski Ermenistan’ın Savunma Bakanı sayılabilir) filmiyle anıldı. Ailesinin girişimiyle hazırlanan bu biyografik yapım, onun yalnızca bir devlet adamı ve komutan olarak değil, aynı zamanda bir evlat, bir yazar ve duygusal bir insan olarak hayatına odaklanıyor. Film, Sargsyan’ın çocukluk yıllarından başlayarak, askeri ve siyasi mücadelesini, zaferlerini ve trajik ölümünü ele alıyor. Ancak yapım ekibi, onun siyasi yönüne fazla girmeyerek, izleyicinin onu bir insan olarak tanımasını amaçladı.

Vazgen Sargsyan, 20. yüzyılın sonunda Ermenistan’ın savunma bakanı ve başbakanı olarak ülkenin bağımsızlık mücadelesinde önemli rol oynadı. 1990’ların başında Karabağ Savaşı’nda askeri lider olarak öne çıktı ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin kuruluşunda kritik bir rol oynadı. Halk arasında “Sparapet” (başkomutan) unvanıyla anıldı. Ancak, 1999’da Ermenistan Parlamentosu’na düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybetti. Film, onun sadece askeri ve siyasi başarılara değil, aynı zamanda kişisel dünyasına ve edebi yönüne de ışık tutuyor.

Filmde, Vazgen Sargsyan’ı Ermenistan’ın Onurlu Sanatçısı Khoren Levonyan canlandırıyor. Levonyan, Sargsyan’ı birebir taklit etmek yerine, onun ruhunu, düşünce yapısını ve duruşunu yansıtmaya çalıştığını belirtti. Yapım ekibi, onun vatan sevgisini, fedakârlığını ve Ermeni halkının bağımsızlık mücadelesindeki yerini sinema diliyle anlatmayı hedefledi. Filmin müzikleri Armen Martirosyan’a, yapım tasarımı ise Armen Ghazaryan’a ait.

Filmi çeken Genetic Production, Ermeni kimliğini ve mücadelesini sanat yoluyla anlatmayı amaçlayan bir yapım şirketi olarak biliniyor. Yapım ekibi, Sargsyan’ın halkına zafer sevincini yaşattığını ancak kendi mutluluğuna zaman ayıramadığını vurguluyor. Film, genç nesillere Ermenistan’ın bağımsızlık mücadelesini ve bu süreçte hayatını adayan kahramanları tanıtmayı amaçlıyor.

ERMENİ HABER AJANSI