Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, 20 Şubat’ta Belarus tarafına nota gönderdi: Mirzoyan, atılan adımları açıkladı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Belarus’ta tutuklanan blogger Bella Babakhanyan ile ilgili olarak 20 Şubat’ta Belarus tarafına resmi bir nota gönderdi ve üç gün sonra yanıt aldı.

Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Parlamento-Hükümet soru-cevap oturumu sırasında, “Sivil Sözleşme” fraksiyonu milletvekili Alkhas Ghazaryan’ın Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın kendi vatandaşının haklarını korumak için hangi adımları attığına dair sorusuna yanıt verdi.

Blogger Bella Babakhanyan’ın serbest bırakılmasının, Gagik Tsarukyan tarafından kendi girişimi olarak sunulduğu ve havalimanında yapılan karşılama da dahil olmak üzere bu durumun kamuoyuna yansıtıldığı belirtildi. Mirzoyan ise bu tür karşılamaların veya etkinliklerin kimler tarafından organize edildiğini bilmediğini, Ermenistan’ın özgür bir ülke olduğunu ve herkesin bu tür girişimlerde bulunma hakkına sahip olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanlığı’nın 20 Şubat’ta Belarus tarafına resmi bir nota ile başvurduğunu belirten Mirzoyan, ilgili Ermenistan vatandaşı hakkında bilgi talep edildiğini ve üç gün sonra Belarus’un, Babakhanyan’ın 15 gün süreyle tutuklu bulunduğunu ve sürenin sonunda serbest bırakılacağını bildirdiğini aktardı.

Bakan, Babakhanyan’ın serbest bırakılması için kimlerin çaba gösterdiğini veya bunu bir başarı olarak sunduğunu bilmediğini vurguladı. Önemli olanın, Ermenistan vatandaşının 15 gün sonra serbest bırakılacağının kesinleşmesi olduğunu belirten Mirzoyan, diğer konuların kendileri açısından bir önem taşımadığını dile getirdi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’nın herhangi bir PR amacı gütmediğini ifade eden Mirzoyan, elde edilen sonuçlardan kimin fayda sağladığının kendileri için bir mesele olmadığını ve Ermenistan vatandaşlarının haklarının korunmasının öncelikleri olduğunu belirtti. Bakan, yurtdışında yaşayan Ermenistan vatandaşlarının haklarını korumak için Dışişleri Bakanlığı’nın elindeki tüm diplomatik ve uluslararası kabul görmüş yöntemleri kullanacağını da sözlerine ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI