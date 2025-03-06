Altın Palmiye’li, bol seks ve ırk kavgası içeren bir film

Ani, İvan’ı bulduğunda karşısında aynı İvan olacak mıdır acaba? O genç ve tutkulu aşığın yerini içki ve uyuşturucuyla doldurmuş bir zavallı almışsa ne olacaktır?

ANORA

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Yönetim ve senaryo: Sean Baker

Görüntü: Drew Daniels

Müzik: Matthew Hearon-Smith

Oyuncular: Mikey Madison, Mark Eidelshtein, Paul Weisman, Lindsey Noamington, Emily Welder, Vincent Radwinsky, Luna Sofia Miranda, Sofia Carnabucci, Anton Bitter

Universal filmi, 2024

Son Cannes şenliğinde Altın Palmiye almış bir film… Elbette ağzımızın suyunu akıtmaya aday… Doğrusu bu büyük ödülü tam olarak hak edip etmediğini söylemek kolay değil. Ama yine de son haftaların en iyilerinden olduğu söylenebilir.

Anora -ki Ani diye çağrılmayı seviyor- New York’un Brooklyn semtindeki dünyaca tanınmış seks kulüplerinde strip-tease ve ‘direk dansı’ yapıp tüm bedenini teşhir ederek, önüne gelen erkeği tavlayarak ve utanma denen hissi hiç duymaksızın hayatını kazanan bir genç kızdır. Birden karşısına gayet yakışıklı bir genç adam çıkar. İvan Vanya adlı bu adam bir erkeğe bağlanmayı aklına bile getirmeyen Ani’yi tavlar. Ve hoş bir evlenme teklifinden sonra, iki aşık evlenirler. Tüm bu sahneler büyük ustalıkla çekilmiştir ve kadın bedeni olabilecek en tahrik edici biçimde karşımıza gelir.

Ve iki gencin seks alemleri sürer. Böylece hayli çıplak vücut görürüz! İkisi de değişik pozisyonları dener, kimi zaman da ‘acele seks’ yaparlar. İkisi de 20’lerinin başındadır. Ani bundan iyi para kazanmayı becerir; hatta yanında yeterince olmayan birine ATM’den para çektirir!… İvan’ın bir derdi Rus kökenli olması ve bu yüzden tipik bir aksanla konuşmasıdır. Zaten onu ustalıkla oynayan Mark Eidelshtein’ın aslen Rus olması filme inandırıcılık kazandırır.

Ama İvan’ın ailesi bir başkadır. Bir Rus oligarkıdır o baba… Nikolai Zaharov. Ve eşiyle birlikte oğullarının bu “fahişe’ ile evlenmesine karşıdırlar. Ona bol para vermeyi de göze alırlar: 10 bin dolarcık! Yeter ki sevgili oğullarını özgür bıraksın ve Las Vegas’ta, hep açık duran bir kilisede yasalara göre yapılan o düğünü iptal etmeyi kabullensin…

Oysa Ani, İvan’a gerçekten tutulmuştur. Ve ayrılmaya hiç niyeti yoktur. Uzun filmin (138 dakika) hayli uzun bir bölümü de onun İvan’ı aramasıyla geçer. Hatta bir ara tam bir çığlık koparma krizi yaşar. Çok etkileyici bir sahne… Ama bulduğunda karşısında aynı İvan olacak mıdır acaba? O genç ve tutkulu aşığın yerini içki ve uyuşturucuyla doldurmuş bir zavallı almışsa ne olacaktır? Yeniden kendini bulup bulmayacağı filmin merakla beklenen sonuçlarından biridir.

Filmde kimi ortodoksluk bölümleri vardır. Kilise sahnesi, Ortodoks duası gibi… Babanın has adamları da başta Toro ve İgor olmak üzere, Rus aile hesabına çalışırlar… Tam bir savaştır bu… Seks sorunlarıyla başlayıp din ve ırk sorunlarına ulaşan ve kendi inançları doğrultusunda gelişen… Araya Rus Ermenileri de girer: Ermenistan başkenti Erivan’ı da anarak… Ve ırklarını savunurlar. Bunlar isimlerinden (ve şivelerinden) anlaşıldığı gibi gerçek Ermeni’dirler ve filmin otantikliğine katkıda bulunurlar

Finale doğru o uzun mahkeme sahnesi tam bir komedidir sanki… Hukuk ve adalet kolayca ayaklar altına alınır. Bu arada İvan’ın inatçı annesi de ilginçtir. Benim çok Fatoş Güney’e benzettiğim… Ayrıca sevgili Ferzan Özpetek’i andıran bir oyuncu da var.

Ve yine çok hoş bir sahne… Kar yağarken arabada yapılan seks… Öylesine yağıyor ki, kentin ortasında bir çift sevişirken, gelip-geçen farkına bile varmıyor!.. Filmin gayet hareketli bir kamerası var. Drew Daniels’in elinden çıkma… Sean Baker yönetimle senaryoyu gayet iyi kotarmış. Oyuncularda elbette Anora’da Mikey Madison, harika bir oyun vermiş. Yan oyuncular ise iyi seçilmiş. Örneğin o Ermeniler hem oyunları hem konuşmalarıyla tam bir gerçeklik duygusu saçıyor. Son haftaların en iyi filmi bence…

NOT: Anora filmini Oscar’larda 5 ödül aldığı için yeniden sizlere sundum. Yeni filmler yarından itibaren…

T24