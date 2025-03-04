Ermeni Mahkumların haklarının korunmasına ilişkin mektuplar Dışişleri Bakanlığı ve İsviçre Büyükelçiliği’ne sunulacak

4 Mart günü saat 15:00’te, Bakü’de yasa dışı şekilde tutulan Ermenilerin haklarının korunması talebiyle Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve İsviçre Büyükelçiliği’ne mektuplar sunulacak. Bu girişim, “Ermeni Mahkumlara Özgürlük” ekibi tarafından duyuruldu.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’a hitaben yazılan mektupta, Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi’ne göre, Bakü’de tutulan Ermeni mahkumlara üçüncü ülkeler aracılığıyla konsolosluk erişimi sağlanmasının gerekliliği vurgulanıyor. Ayrıca, tarafsız bir üçüncü ülke olarak İsviçre Konfederasyonu’na başvurulması ve bu ülkeye, tüm Ermeni mahkumlar için konsolosluk hizmetlerine erişim sağlama yetkisi verilmesi öneriliyor. Bunun yanı sıra, Ruben Vardanyan’a acil tıbbi yardım sağlanması talep ediliyor.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Suter’e hitaben yazılan mektupta ise, İsviçre’nin uluslararası insancıl hukuk alanındaki rolü ve karmaşık durumlarda arabuluculuk konusundaki deneyimi ön plana çıkarılıyor. Mektupların yaklaşık 40 Ermeni sivil toplum kuruluşu tarafından imzalandığı ve bugün ilgili makamlara teslim edileceği bildiriliyor.

Eylem, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı binası önünde başlayacak, ardından STK temsilcileri mektupları sunmak üzere İsviçre Büyükelçiliği’ne doğru hareket edecek.

ERMENİ HABER AJANSI