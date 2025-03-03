Vatikan: Papa bugün iki kez akut solunum yetmezliği geçirdi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un, bugün iki kez akut solunum yetmezliği geçirdiği bildirildi.

Barış Seçkin

Vatikan, şubat ayı başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 18 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesinde yatan ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bugün, Papa iki kez akut solunum yetmezliği geçirdi. Bunun sebebi, bronşlarda önemli miktarda mukus birikmesi ve buna bağlı gelişen bronkospazmdı. Bu nedenle, iki bronkoskopi işlemi yapıldı. Öğleden sonra, mekanik ventilasyona yeniden başlandı. Papa bu işlemler sırasında hep bilinçli ve uyumlu idi.” ifadesi kullanıldı.

Vatikan’ın açıklamasında, klinik tablonun karmaşıklığı nedeniyle doktorların hastalığın gidişatına dair temkinli yaklaşımlarını korudukları aktarıldı.

Papa, 14 Şubat’tan bu yana hastanede tedavi görüyor

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat’taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat’ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa’nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat’ta Papa’da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

22 Şubat’ta ise astım krizi geçiren Papa’nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

Vatikan, 26 ve 27 Şubat’ta Papa’nın durumunda iyileşme kaydedildiğini duyurmuştu.

Vatikan, 28 Şubat’ta bronkospazm krizi geçiren Papa’ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa’nın durumu 1-2 Mart’ta stabil kalmıştı.

Son yıllarda sağlık sorunları arttı

2013’ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021’de Gemelli Hastanesine yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, en son 2023’te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesinde tedavi görmüştü.

AA