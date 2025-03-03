Saygısız CEO’dan pişkin savunma: Bazılarını rahatsız etmiş olabilirim

GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN…

Paylaşmanın ve iyiliğin simgesi Ramazan, tüm İslam aleminde coşkuyla karşılanırken, bu ayın kutlanmaması gerektiğini savunan CEO, saygısız tavrını verdiği pişkin ifadesinde de sürdü. Muhafazakar kesimi hedef alan Köksal, “Bazılarını rahatsız etmiş olabilirim” ifadelerini kullandı.

7 aydır Zorlu Holding bünyesinde CEO’luk yaptığını belirten Köksal, “Söz konusu mail, Ergün Güler’in yazmış olduğum maildir. Direkt Ergün Beye göndermek üzere hazırlamıştım ancak sehven Ergün Beyin kendi yaptığı paylaşımdaki tüm alıcılara gönderilmiş. Yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına basıldığı için diğer kullanıcılara da gitmiş oldu. Bunu fark ettim ve hızlıca şirketimizin bilgi işlemini arayarak mailin geri çekilmesini istedim” şeklinde konuştu.

“ELEŞTİRİ YAPTIM”

Geri çekme işlemleri olana kadar mailin birçok insana ulaştığını ifade eden Köksal, “Söz konusu mesajım Ergül beye eleştiri amaçlıydı, eleştirinin altındaki temel konuda şirketimizin prosedürlerine uyumu hatırlatma konusuydu. Hangi özel gün veya bayramların kutlanacağı bellidir. Ergün Bey yaptığı paylaşımı kişisel değil, Vestel CEO’su olarak yapmıştır. Oradaki eleştirim söz konusu paylaşımı kurumsal olarak yapması üzerineydi” diyerek ifadesine devam etti.

“ŞAHSİ DÜŞÜNCELERİ”

Mesajın, sosyal medyaya sızdığını gördüğünü belirten Köksal, “Bu olayın yaşanması Ergün Beyin kurumsallıktan uzak durarak şahsi düşüncelerini Vestel CEO’su adıyla atması üzerine eleştiri olarak yazdığım bir mesajdır. Vermek istediğim mesajdan farklı bir yere çekilip algı yapılmak istenmektedir. Yapılan yazışmalarda, din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan dikkat edilmesi gerekmektedir” dedi.

Saygısız CEO Köksal, muhafazakar kesimi ‘bazıları’ olarak nitelendirerek ifadesini pişkin sözlerle şu şekilde sürdürdü, “Ergün Bey şahsi olarak yayınlasa hiçbir eleştirim bulunmazdı. Bütün bu süreçte, özellikle sosyal medyaya yansıdıktan sonra bazılarını rahatsız etmiş olabilirim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi