Saint-Etienne Belediye Başkanı başkanlığındaki heyet Ermeni Soykırımı Anıtını ziyaret etti

Saint-Etienne Belediye Başkanı Gaël Perdriau başkanlığındaki heyet, Kapan Belediye Başkan Yardımcısı Gor Tadevosyan’ın eşliğinde, 1 Mart’ta Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti. Heyette, Saint-Étienne Ermeni Derneği Başkanı Vrezh Khosrovyan, Saint-Étienne Belediye Başkanı Danışmanı ve Ermeni Soykırımı’ndan kurtulan birinin torunu olan Jean-Pierre Kotchyan ve diğerleri yer aldı.

Konukları Ermeni Soykırımı Müzesi-Enstitüsü Müdürü Edita Gzoyan karşıladı. Konuklara Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’ne kadar eşlik etti ve anıt kompleksinin kuruluş tarihini anlattı.

Saint-Etienne Belediye Başkanı Gaël Perdrion, Ermeni Soykırımı kurbanlarını anısına anıta çelenk koydu, ardından konuklar ebedi ateşe çiçek bıraktı ve Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ermeni Soykırımı Müzesi-Enstitüsü Müdürü Edita Gzoyan, onur konuğuna Ermeni Soykırımı’nı anlatan kitaplar hediye etti. Saint-Etienne Belediye Başkanı’nın danışmanı ve Ermeni Soykırımı’ndan kurtulan bir kişinin torunu olan Jean-Pierre Kotchian da “Şeytanın İşi” adlı tablosunu Ermeni Soykırımı Müzesi’ne hediye etti.

ERMENİ HABER AJANSI