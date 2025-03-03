Oscar’lı Anora’da iki Ermeni oyuncu

Bu yıl en iyi film dahil beş Oscar kazanan Sean Baker’ın Anora filminde, iki Ermeni karakteri iki Ermeni oyuncu canlandırıyor: Karren Karagulian ve Vache Tovmasyan.

Oscar Ödülleri’nde En İyi Film Ödülü Sean Baker’ın yönettiği Anora’ya verildi. Dün gece yapılan törende Anora, En İyi Yönetmen ve En İyi Orijinal Senaryo, En Kurgu ödüllerinin ve başrol oyuncusu Mikey Madison’la da En İyi Kadın Oyuncu Ödülünün sahibi oldu.

Toplamda beş ödül alan filmde, iki Ermeni karakteri canlandıran iki Ermeni oyuncu da dikkat çekti. Ermeni oyuncular Karren Karagulian yan rollerden Garnik’i oynarken, Vache Tovmasyan’ın Toros karakterine can verdi.

Karren Karagulian kimdir?

Anora’da Toros karakterini oynayan Karren Karagulian, 1990’ların başından beri birlikte çalıştığı yönetmen Sean Baker’la birlikte yaptıkları tanınıyor. 2024’te Anora filminde canlandırdığı Toros karakteriyle En İyi Yardımcı Performans dalında Bağımsız Ruh Ödülü’ne aday gösterildi.

Karagulian, Ermenistan Yerevan’da doğdu. 20 yaşında New York’a göç etti ve o sırada New York Üniversitesi’ne devam eden Sean Baker ile ilk kez burada tanıştı. Baker’ın tüm filmlerinde rol almasının yanı sıra Karagulian, Baker’ın yönettiği Tangerine filminde yapımcı olarak da yer aldı. Karagulian, “Tangerine için Ermeni oyuncuların bulunmasına yardım ettim, Ermenice diyaloglar yazdım, çeviri yaptım veya film için altyazı yazdım” diye açıklıyor.

Karagulian 2024’te Baker’ın Anora adlı filminde rol aldı. Filmle ilgili olarak Karagulian şunları söylüyor: “Aslında 2009’da birlikte bir hikaye yazmaya başladık – Brighton Beach’te geçen bir tür kanka hikayesiydi. Filmi çekmeye çalışıyorduk ama bir türlü finanse edemiyorduk… Birkaç yıl önce beni aradı ve okumamı istediği bir senaryo yazdığını söyledi ve bana Anora’yı gönderdi. O kadar iyi yazılmış, o kadar çarpıcı bir senaryo olmasına hayran kaldım. Ve elbette, karakterlerin isimleri, bazı yerler, bazı Ermenice diyaloglar ya da bazı Rusça diyaloglar konusunda sürekli iletişim halindeydik.”

Vache Tovmasyan kimdir?

1986 Yerevan doğumlu Vache Tovmasyan aktörlüğün yanı sıra televizyon şovmenliği ve komedyenlik de yapıyor. Tovmasyan ve arkadaşları 2010’da Vitamin Club isimli bir TV komedi programını yaptı ve 5 yıl boyunca televizyonda yayınlandı. Komedyenlik de yapan Tovmasyan, Anora’da Garnik karakterini canlandırdı bu rolüyle Sinema Oyuncuları Derneği’nin Sinema Filminde En İyi Oyuncu Performansı Ödülü’ne aday gösterildi. Oyunculuğun yanı sıra senaristlik ve yapımcılık da yapıyor.

Baker ve Anora

Bağımsız sinemanın önemli yönetmenleri arasında gösterilen, The Florida Project, Tangerine, Red Rocket gibi filmlerle bilinen Sean Baker, son filmi Anora ile Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi de almıştı.

Brooklynli genç bir seks işçisi ile Rus oligarkın oğluyla tanışır, hızlıca çok aşık olurlar ve aniden evlenirler. Peri masalı haber Rusya’ya ulaştığında gölgelenmeye başlar. Ivan’ın ailesi evliliği iptal ettirmek için New York’a doğru yola çıkınca olaylar farklı yönde gelişir.

Agos