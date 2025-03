Oscarlara damgayı Özbek Anora ve Filistin belgeseli vurdu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Sean Baker’ın yönettiği bağımsız film Anora, En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yönetmen dahil beş dalda ödülleri topladı. Brutalist ile Adrien Brody, 22 yıl sonra ikinci Oscar’ını kazandı. En iyi yabancı film Brezilya yapımı Hala Buradayım oldu.Geceye damgasını İsrail ve Filistinli iki yönetmenin Batı Şeria’da yerleşimcilere karşı mücadeleyi anlattığı daha önce de tartışmalar yaratan belgesel No Other Land’in en iyi belgeseli ödülünü alması vurdu.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri, bu yıl 97. kez düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Los Angeles’taki Dolby Theatre’da gerçekleştirilen törenin sunuculuğunu ABD’li komedyen Conan O’Brien üstlendi.

Gecenin en dikkat çeken yapımı, beş ödül birden kazanan Anora oldu. Sean Baker’ın hem yönettiği hem de senaryosunu yazdığı film, “En İyi Film”, “En İyi Kadın Oyuncu”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Özgün Senaryo” ve “En İyi Kurgu” ödüllerini alarak törene damga vurdu.

Adrien Brody, The Brutalist filmindeki performansıyla “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülürken, Mickey Madison, Anora ile “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı. Yardımcı rollerde ise Zoe Saldaña (Emilia Pérez) ve Kieran Culkin (A Real Pain) ödüllerin sahibi oldu.

OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLAR

Büyük Ödüller

En İyi Film: Anora

En İyi Yönetmen: Sean Baker (Anora)

En İyi Kadın Oyuncu: Mickey Madison (Anora)

En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

Senaryo ve Teknik Kategoriler

En İyi Özgün Senaryo: Sean Baker (Anora)

En İyi Uyarlama Senaryo: Peter Straughan (Conclave)

En İyi Film Kurgusu: Sean Baker (Anora)

En İyi Görüntü Yönetimi: Lol Crowley (The Brutalist)

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Wicked

En İyi Kostüm Tasarımı: Paul Tazewell (Wicked)

Ses, Müzik ve Görsel Efektler

En İyi Orijinal Müzik: Daniel Blumberg (The Brutalist)

En İyi Orijinal Şarkı: El Mal (Emilia Pérez)

En İyi Ses: Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki

En İyi Görsel Efekt: Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki

Belgesel ve Kısa Film Kategorileri

En İyi Belgesel: No Other Land

En İyi Kısa Belgesel: The Only Girl in the Orchestra

En İyi Kısa Film: I’m Not A Robot

En İyi Kısa Animasyon: In the Shadow of the Cypress

Uluslararası ve Animasyon Filmleri

En İyi Uluslararası Film: Hâlâ Buradayım (Brezilya)

En İyi Animasyon Film: Flow: Bir Kedinin Yolculuğu

OSCAR GECESİNE DAMGA VURAN KONUŞMALAR

Törenin en çok konuşulan anlarından biri, “En İyi Belgesel” ödülünü kazanan No Other Land ekibinin yaptığı çarpıcı konuşmaydı. Filmin Filistinli yapımcısı Basel Adra, “Bu belgesel, Filistin halkının maruz kaldığı adaletsizliği yansıtıyor. Dünya, Filistin halkının etnik temizliğini durdurmak için harekete geçmeli” diyerek büyük alkış aldı.

Yine gecede dikkat çeken bir diğer an, Oscar tarihinde bir ilki gerçekleştiren Paul Tazewell’in, Wicked ile “En İyi Kostüm Tasarımı” ödülünü kazanan ilk siyah sanatçı olmasıydı.

“En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü alan Adrien Brody, 22 yıl sonra tekrar Oscar kazanan bir isim olarak tarihe geçti. The Brutalist filmindeki performansıyla ödüle layık görülen Brody, sahnede Holokost’tan sağ kurtulan Macar Yahudi bir mimarın hayatını anlatan filmin önemine vurgu yaptı.

SİNEMA DÜNYASINDA YENİ DÖNEM

Oscar Ödülleri’nin 97. yılında, bağımsız yapımların ön plana çıktığı ve büyük gişe filmlerinin ikinci planda kaldığı görüldü. Beş ödülle geceye damga vuran Anora, Hollywood’un sanatsal ve cesur anlatılara olan ilgisinin arttığını gösterdi.

Sean Baker’ın çarpıcı yönetimiyle dikkat çeken Anora, Brooklyn’de yaşayan genç bir kadının bir Rus oligarkının oğluyla aniden evlenmesiyle başlayan olayları konu alıyor. Film, aynı zamanda Hollywood’un bağımsız yapımlara olan desteğinin arttığını bir kez daha kanıtladı.

Öte yandan, Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki, “En İyi Ses” ve “En İyi Görsel Efekt” ödüllerini alarak teknik dallarda üstünlüğünü korudu.

Bu yılki Oscar Ödülleri, çeşitliliği ve sanatsal derinliğiyle sinema dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı.

Serbestiyet