Kızılhaç, açlık grevi sırasında Ruben Vardanyan’ı ziyaret etti

Kızılhaç Heyetinin iletişim programları sorumlusu Zara Amatuni, çalışmalarının formatının ziyaret sırasında gördüklerinin kamuoyunda tartışılmasını içermediğini söyledi. Aysor.am’ın haberine göre, Kızılhaç bürosu önünde düzenlenen eyleme katılan ve eski Artsakh Devlet Bakanı Ruben Vardanyan ile diğer esirlere destek veren katılımcılarla yaptığı sohbette bu ifadeleri kullandı.

Amatuni, “Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRCO) Şubat ayında Azerbaycan’da düzenlenen Ermenilerle bir araya geldi. Ruben Vardanyan’ı ziyaret, açlık grevi sırasında gerçekleşti. Toplantı sırasında delegemizin yanında bir doktor da vardı.

Kızılhaç, cezaevinde açlık grevinde olanların doktorlarıyla görüşme imkânına sahip ve doktor da söz konusu ülkenin bir temsilcisi olup, personeli değil. Doktor, kişinin tarafsız bir şekilde muayene edilmesini sağlama fırsatına sahipti.” dilerine ekledi.

ICRC’nin kaydettiği kayıtlara ilişkin hiçbir bilgiyi kamuoyuyla, Ermeni yetkililerle ve aile üyeleriyle paylaşmadığının altını çizdi.

“Bunlar, belirli bir ülkedeki tutuklu kişilerden sorumlu yetkilileri ilgilendiriyor.” sözlerine ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI