Forbes: Ermeni işadamı Samvel Karapetyan, Rusya’da kiralık gayrimenkul sektörünün ‘kralları’ listesine girdi

Forbes dergisinin Rusya’daki kiralık gayrimenkul sektörünün 10 büyük “kralı” listesinde Ermeni iş adamı Samvel Karapetyan ikinci sırada yer aldı.

“Tashir” (Karapetyan’a ait) konut inşaatı yapan ve enerji sektöründe de projeleri bulunan çok profilli bir şirkettir.

Şirketin 2024 yılı toplam geliri yüzde 16 artarak 260 milyar rubleye ulaştı.

Yıllık kira geliri 2023’e göre 45 milyon dolar artarak 685 milyon dolara ulaştı.

Listenin başında yıllık 2 milyar dolar kira geliri elde eden “Kievskaya Ploshchad” şirketi yer alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI