Filistin belgeseli Oscar’a layık görüldü: ‘Birlikte sesimiz daha güçlü’

Batı Şeria’daki Filistin köyü Masafer Yatta’da İsrailli yetkililer ve yerleşimcilerin tacizleri altındaki yaşamı belgeleyen 2024 yapımı “Başka Toprak Yok” filmi En İyi Film Oscar’ını kazandı.

DUVAR-Filistin’de İsrailli yerleşimcilerin şiddetini konu alan İsrail-Filistin yapımı ‘Gidecek Yer Yok’ (No Other Land) ‘En İyi Belgesel’ dalında Oscar ödülünün sahibi oldu.

Geçen yıl Berlin Film Festivali’nde ödül kazanan belgeselin, kendisi de Kudüslü bir Yahudi olan yönetmeni Yuval Abraham, ödül konuşmasında, “Filistinliler ve İsrailliler olarak bu filmi yaptık, çünkü birlikte sesimiz daha güçlü” derken, Filistinli yardımcı yönetmen Basel Adra da “yerleşimcilerin şiddetine, ev yıkımlarına, etnik temizliğe ve zorla yerinden etmelere” son verilmesi çağrısı yaptı.

BERLİN’DEKİ ÖDÜL KONUŞMASININ ARDINDAN TEHDİT EDİLMİŞTİ

Filmin yönetmenleri 74’üncü Berlin Film Festivali’nde de belgesel ödülüne layık görülmüşler ve ödül törenindeki konuşmalarında İsrail’in politikalarını “işgal” olarak nitelendirmelerinin ardından sosyal medya üzerinden tehdit edilmişlerdi.

Berlinale geçen yıl, küresel çapta çok sayıda kültür insanının, İsrail’in Gazze’ye yönelik politikalarına destek verdiği ve Filistin için yükselen sesleri sert şekilde bastırdığı gerekçesiyle Almanya’nın kültür kurumlarına yönelik boykot çağrısının gölgesinde geçmişti.

Abraham, ödül töreninde yaptığı konuşmanın bir bölümünün İsrail kanallarında “Antisemitizm” suçlamasıyla hedef gösterildiğini söylemiş ve sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı.

Abraham’ın geçen yıl Berlinale’de yaptığı ödül konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

“Ben İsrailliyim, (filminin yardımcı yönetmeni Basel Adra) Basel ise Filistinli ve sadece iki gün sonra aynı olmadığımız bir ülkeye döneceğiz. Ben sivil düzen altında yaşıyorum, Basel ise askeri düzende. Birbirimize sadece 30 dakika uzaklıktayız. Benim oy kullanma hakkım var, onun yok, benim bu ülkede özgürce hareket etmeme izin veriliyor, Basel ise milyonlarca Filistinli gibi kilit altında ve işgal altındaki Batı Şeria’da. Aramızdaki bu eşitsizlik sona ermeli” ifadelerini kullanmıştı.

