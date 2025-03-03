Ermenistan’ın nüfusu belli oldu

Ermenistan’ın daimi nüfusu artarak 2024 yılı sonu itibarıyla 3 milyon 75 bin 800 kişiye ulaşmıştır. Bunu İstatistik Komitesi’nin yayınladığı göstergeler de göstermektedir.

Ayrıca 2024 yılı başında nüfus 2 milyon 991 bin 200 idi.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2023 yılı sonu itibarıyla kalıcı nüfus 2 milyon 991 bin 200 iken, 2022 yılı sonu itibarıyla bu sayı 2 milyon 937 bin 500’dür.

2024 yılında Ermenistan’da 33.648 kişi doğdu, 25.576 kişi öldü.

Doğal artış ise 8 bin 72 kişi oldu.

ERMENİ HABER AJANSI