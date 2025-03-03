Ermenistan’a iltica başvurusu: Türkiye’den kaç kişi başvurdu?

Ermenistan İstatistik Kurulu’nun yayınladığı verilere göre 2024 yılında Ermenistan’a 665 kişi sığınma başvurusunda bulunmuş olup, en fazla sığınma talebinde bulunan kişi 151 kişi ile Ukrayna vatandaşlarıdır.

Geçtiğimiz yıl Ermenistan’a 148 Irak vatandaşı, 91 İran vatandaşı, 79 Mısır vatandaşı, 56 Rusya vatandaşı ve 19 Suriye vatandaşı sığınma talebinde bulundu. Beş Türkiye vatandaşı ve yedi Gürcü vatandaşı da Ermenistan’da iltica başvurusunda bulundu. Geçtiğimiz yıl Belarus, Moldova, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer birçok ülkenin vatandaşları da iltica başvurusunda bulundu.

2024 yılında Ermenistan’da 203 kişi mülteci statüsü aldı. Önemli bir kısmı Ukrayna vatandaşlarıdır – 109 kişi. Ayrıca 35 Irak vatandaşına, 12 İran vatandaşına, 10 Suriye vatandaşına, 6 Rusya vatandaşına, 1 Türkiye vatandaşına vb. mülteci statüsü verildi.

Geçtiğimiz yıl 17 kişinin de mülteci statüsü sonlandırılmıştı.

Ermenistan geçen yıl 185 kişinin sığınma talebini reddetmişti.

ERMENİ HABER AJANSI