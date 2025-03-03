Ermenistan sınır kapılarında 1 Mart’tan itibaren sadece Ermeni birlikleri görev yapacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1 Mart’tan itibaren tüm sınır kapılarındaki kontrol görevlerini Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisine bağlı Sınır Muhafız Birlikleri’nin icra edeceğini açıkladı.

Paşinyan, kişisel Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, Ermenistan-Türkiye sınırındaki Alican Sınır Kapısı’nın Ermenistan tarafındaki sınır görevlerini, 1 Mart’tan itibaren Ermeni güçlerinin devraldığını kaydetti.

Tüm sınır kapılarındaki kontrol görevlerini 1 Mart’tan itibaren Ermeni birliklerinin devralacağını kaydeden Paşinyan, “Bugünden itibaren Ermenistan-Türkiye devlet sınırındaki ‘Margara’ sınır kapısındaki sınır hizmeti yalnızca Ermenistan Sınır Muhafız Birlikleri askerleri tarafından yürütülüyor.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Paşinyan, 2022 yaz aylarında Alican Sınır Kapısı’nın Ermenistan tarafının yenilendiğini ve Rus Sınır Muhafız Birlikleri’nin burada görev yapmaya başladığını belirtti.

Ermenistan Başbakanı aynı zamanda bugüne kadar söz konusu noktalarda görev yapan Rus Sınır Muhafız Birliklerine de teşekkür etti.

ERMENİ HABER AJANSI