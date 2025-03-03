Edirne’de, Sveti Georgi Kilisesi’nde “Bulgaristan Ulusal Günü” ayini düzenlendi

Edirne’de, “3 Mart Bulgaristan Ulusal Günü” dolayısıyla Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi’nde ayin düzenlendi.

Kıyık semtinde bulunan Sveti Georgi Kilisesi’nde, Bulgaristan’ın 3 Mart Ulusal Günü dolayısıyla ayin gerçekleştirildi. Ayine, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Bulgaristan eski Ulusal Meclis Başkanı Vejdi Raşidov, Bulgaristan Kütüphanecilik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Stoyan Danchev, komşu ülkenin sanayi ve ticaret odaları başkanları ile Bulgar vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 1 saat süren ayinde, İncil’den ayetler okunup, dua edildi.

Mum yakılıp dileklerin dilendiği ayinin sonunda konuşan Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki birliğin sürmesi için dua ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bugün 3 Mart Bulgaristan Ulusal Günü münasebetiyle ayin töreni organize ettik. Bunun başlangıcını çok yıllar önce rahmetli Rahip Aleksand Çıkırık başlatmıştı. Onu da anarak bu sene ayinimizi gerçekleştirdik.

Aynı zamanda Bulgaristan’dan çok sayıda yüksek düzeyde misafirlerimiz vardı. Birçok vatandaşımız da bizimle birlikte eşlik etti. Bizim önceliğimiz, bizim vatanımızın bizden beklediği birlik olmamız, ne dilde olduğu, dua ettiğimiz önemli değil, birlik olmamız.

Bulgaristan yaşasın, Türkiye Cumhuriyeti yaşasın, kardeş ülkeler olarak devam ediyoruz birliğimize.” (DHA)

T24