Urfa’nın Unutulmuş Ermeni Mirası Podcast ile Gün Yüzüne Çıkıyor

Urfa’nın tarihi ve geçmişteki zengin Ermeni yaşamına dair belki de ilk kez karşılaşacağınız görüntüler ve sesler, Huşamadyan tarafından hazırlanan yeni bir podcast ile dinleyicilere sunuluyor. Bu özel çalışma, kentin çok kültürlü yapısını ve tarihi dokusunu gözler önüne seren bir arşiv niteliği taşıyor.

Podcast, Silvina Der Meguerditchian ve Karin Estefania León Henneberg tarafından hazırlanırken, müzikler ve şarkılar Harout Chavoul-Yertanian (Harout Bertanian) tarafından seslendiriliyor. Yayında, Urfa’ya ait eski fotoğraflar eşliğinde, kentin repertuvarından Ermenice bir şarkı da dinleyicilerle buluşuyor.

Bu çalışma, Urfa’nın derin tarihine ışık tutarak, geçmişte burada yaşayan Ermeni toplumunun kültürel mirasını günümüze taşıyor. Özellikle Osmanlı döneminde önemli bir ticaret ve kültür merkezi olan Urfa, Ermeni, Süryani, Kürt, Arap ve Türk topluluklarının bir arada yaşadığı bir şehir olarak biliniyordu.

Podcast, Huşamadyan’ın arşiv çalışmaları kapsamında, Ermeni kültürüne dair daha fazla detay sunarak tarih meraklıları ve araştırmacılar için değerli bir kaynak oluşturuyor. Aynı zamanda, Urfa’nın çok kültürlü yapısını yeniden hatırlatarak, şehrin geçmişine dair farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

https://www.urfadabugun.com/haber/130018/urfanin-unutulmus-ermeni-mirasi-podcast-ile-gun-yuzune-cikiyor.html